Les joueurs de XDefiant réclament un ajustement des fusils à pompe jugés incohérents

Les joueurs de XDefiant ne sont pas satisfaits de plusieurs aspects du jeu, même après une série de patchs, et les fusils à pompe sont au centre de leurs plus grandes plaintes.

Au milieu de la méta des snipers et des fusils d’assaut dans XDefiant, les fusils à pompe sont totalement sous-utilisés durant la présaison, de nombreux joueurs ayant du mal à les utiliser dans le jeu.

Plusieurs plaintes et demandes de buffs pour les fusils à pompe ont alors émergé au sein de la communauté.

L’utilisateur Reddit ‘FUSMC1998‘ a partagé un clip de son expérience avec les fusils à pompe sur le subreddit de XDefiant, affirmant qu’ils doivent être corrigés dès que possible. Dans le clip, ce joueur meurt après avoir tiré deux fois sur un adversaire avec son fusil à pompe à une distance raisonnable.

“Comment est-ce possible, mec“, a ajouté l’utilisateur, assez surpris de ne pas avoir réussi à tuer son ennemi avec deux balles à courte portée. La détection des coups et le netcode des serveurs ont été parmi les sujets les plus controversés de XDefiant, et les joueurs suggèrent que le clip ci-dessus est le résultat de ces problèmes.

“C’est à 100% un problème de netcode/hitreg, pas un problème de fusil à pompe“, a suggéré un joueur, tandis que d’autres sont convaincus que “les fusils à pompe ont besoin d’un buff” dans XDefiant.

Si la détection des coups n’a pas été l’aspect le plus apprécié du jeu depuis son lancement, il n’empêche que la plupart des joueurs ont tendance à éviter les fusils à pompe également.

Un joueur a même été déçu que les fusils à pompe aient une “portée efficace de 1 mètre” dans le jeu, tandis que d’autres étaient surpris que l’utilisateur ait réussi à obtenir “suffisamment de kills pour débloquer le point rouge.“

Avec toutes les plaintes concernant les fusils à pompe et le hitreg, il sera intéressant de voir comment Ubisoft va gérer tout cela. À ce sujet, un développeur a révélé que différents sujets comme le bunny hopping, le hitreg et le flinch des snipers seront traités dans la prochaine mise à jour du jeu.

