Classement des meilleurs Fusils de Précision dans XDefiant

Les fusils de précision dans XDefiant peuvent servir de substituts aux armes à longue portée si vous n’aimez pas les fusils sniper. Il n’y en a que deux pour l’instant, mais voici le classement pour savoir lequel est le meilleur.

Les fusils de précision sont un mélange de fusils de sniper et de fusils d’assaut dans XDefiant, et cette classe d’arme vous permet d’avoir différents styles de jeu avec une seule arme.

Ce ne sont pas les armes les plus puissantes disponibles, mais elles peuvent être un bon choix pour les joueurs qui veulent une option à longue portée en dehors des fusils sniper disponibles. Voici donc les fusils de précision dans XDefiant classés.

Tous les fusils de précision de XDefiant classés

XDefiant ne compte actuellement que deux fusils de précision, mais nous pouvons probablement nous attendre à ce que d’autres arrivent dans de futures mises à jour. Voici une liste classée des fusils de précision actuellement disponibles :

MK 20 SSR

SVD

Les meilleurs fusils de précision de XDefiant

2. SVD

Ubisoft Le SVD est légèrement inférieur au MK 20 SSR.

Le SVD est presque à égalité avec le MK 20 SSR, et avec les bons accessoires, il peut devenir une arme redoutable à moyenne portée.

Il est largement inférieur en raison de sa cadence de tir plus lente et de sa vitesse de rechargement nettement plus lente par rapport au MK 20 SSR. Bien que les deux armes nécessitent des accessoires pour une configuration optimale, le SVD a plus de mal à performer sans eux par rapport au MK 20.

1. MK 20 SSR

Ubisoft Le MK 20 SSR est actuellement le meilleur fusil de précision à l’heure actuelle.

Le MK 20 SSR est débloqué immédiatement lorsque vous téléchargez le jeu, c’est donc le premier fusil de précision que vous pouvez essayer.

Le MK 20 est un excellent choix pour contrôler les lignes de vue, surtout en jouant en mode objectif comme l’Escorte. À lui seul, il n’est pas extraordinaire, mais avec les bons accessoires, vous pouvez abattre vos ennemis en un ou deux coups. Par rapport au SVD, il combine simplement mieux les atouts des fusils d’assaut et des snipers.

On le surnomme aussi le petit cousin de l’ACR 6.8, qui est actuellement l’une des armes les plus puissantes du jeu. Assurez-vous d’essayer les deux dans le mode classé à durée limitée et gardez un œil sur cette page pour un classement mis à jour à mesure que de nouvelles armes sont ajoutées au jeu.

En attendant, consultez la rubrique XDefiant de notre site pour plus de guides et pour ne rien manquer de l’actualité du jeu.