Cette mitraillette au TTK “abusé” domine la méta de XDefiant

Pour ceux qui cherchent à dominer les combats à courte et moyenne portée dans XDefiant, cette mitraillette est le choix idéal grâce à ses dégâts impressionnants, sa stabilité et ses statistiques parmi les plus équilibrées du jeu.

XDefiant propose un arsenal d’armes impressionnant, mais elles ne sont pas toutes sur un pied d’égalité. En ce qui concerne les combats à courte portée en présaison, une mitraillette se distingue, surpassant les armes préférées des fans comme le MP7 et le Vector .45 ACP.

En effet, le P90 s’avère être une mitraillette très pratique pour de nombreux joueurs grâce à ses excellents dégâts, combinés à une cadence de tir extrêmement rapide de 830 tr/min, faisant d’elle l’une des meilleures options pour ceux qui préfèrent éliminer les ennemis dans les combats rapprochés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Notre meilleure classe du P90 est de loin l’une des meilleures options pour un TTK rapide, car nous pouvons améliorer sa vitesse d’ADS (vitesse de visée) de 10 % en utilisant le rail avant Ultraléger, tout en maximisant le contrôle du recul grâce à la crosse rembourrée de XDefiant.

Ubisoft Le P90 dans XDefiant est une excellente mitraillette rapide.

De plus, nous avons encore amélioré la vitesse globale en utilisant la poignée arrière Dégainement rapide et le Chargeur rapide. C’est donc une option fiable pour les joueurs qui aiment éliminer les ennemis le plus rapidement possible avec une précision maximale, tirant parti de sa cadence de tir élevée et de son agilité impressionnante.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Même les YouTubers comme RaidAway ont vanté les mérites du P90, affirmant qu’il s’agit de l’une des meilleures armes de XDefiant.

Selon RaidAway, le P90 est l’une des « cinq armes les plus abusées » du jeu et il a même exhibé ses performances impressionnantes lors de ses parties. Cependant, il a également conseillé de se limiter « principalement aux combats rapprochés et à moyenne portée » avec cette arme.

Bien que le P90 ne soit pas aussi populaire que d’autres armes comme l’ACR 6.8 et l’AK-47 dans XDefiant, cette arme vous mènera certainement loin lors des matchs si elle convient à votre style de jeu.

L’article continue après la publicité