Un système de replay devrait enfin arriver sur Valorant, mais il y a un hic

Des fuites ont révélé que Riot Games travaille actuellement sur un véritable système de replay pour Valorant. Bonne nouvelle ? Pas forcément, car tout indique qu’il serait réservé à la version mobile du jeu.

Depuis la sortie de Valorant, les joueurs réclament un système de replay, une fonctionnalité qui permettrait de revoir ses parties et d’analyser ses erreurs ou ses moments de gloire. Mais voilà, après quatre ans d’attente, Riot n’a toujours pas intégré cette option à la version PC.

En mars 2024, les développeurs avaient évoqué cette possibilité lors d’une mise à jour sur le développement du jeu. Ils avaient alors expliqué qu’il n’existait aucune date de sortie prévue pour cette fonctionnalité en raison de la complexité de sa mise en œuvre.

Cependant, avec le lancement de l’alpha de Valorant Mobile, de nouvelles fuites ont émergé, laissant entendre que le jeu mobile serait sur le point de bénéficier d’un système de replay, bien avant que la version PC n’y ait droit.

C’est grâce à plusieurs leakers que l’information est sortie au grand jour : la version mobile du jeu permettrait de revoir une partie dans son intégralité, et ce, avec une multitude d’options. Il serait possible de changer de point de vue, d’activer la vision à rayons X, de consulter les statistiques complètes, comme le KDA et même de revivre chaque seconde de la partie. En revanche, on ne sait pas encore si une vue libre, comme dans les systèmes de replay de Counter-Strike 2 ou Overwatch 2, sera disponible.

D’après ValorantMobileX, qui a partagé une vidéo démontrant ce système, les replays pourraient être supprimés après chaque mise à jour du jeu, une pratique courante dans d’autres jeux similaires.

La version PC de Valorant n’a jamais réellement bénéficié d’un système de replay jusqu’à maintenant. Le seul moment où l’on s’en est approché fut lors de la sortie du jeu en Chine en 2023. Le client local offrait une fonctionnalité permettant de revoir certains moments d’une partie, mais il s’agissait plutôt d’une compilation de kills marquants qu’un véritable visionnage en temps réel.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’est annoncée pour la version mobile du jeu, et aucune information n’est disponible quant à l’arrivée d’un système de replay sur PC.