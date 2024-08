Patch note MAJ 9.04 de Valorant : agent Vyse, Split sur console, bugs corrigés…

La mise à jour 9.04 de Valorant marque la sortie du dernier Agent, Vyse, ainsi qu’un tout nouvel Acte. Cette mise à jour apporte également plusieurs changements d’aptitudes ainsi que l’ajout de Split dans la rotation active des cartes sur consoles. Voici un récapitulatif complet de ce qui arrive avec le patch 9.04 de Valorant.

Les deux dernières mises à jour de Valorant ont vu l’ajout d’Icebox avec le patch 9.02 et de Pearl avec le 9.03 respectivement, dans la rotation des cartes sur consoles. Dans la continuité de cette tendance, Riot a maintenant ajouté Split avec la mise à jour 9.04.

De plus, plusieurs changements et corrections de bugs ont été apportés pour améliorer l’expérience de jeu dans Valorant. Pour couronner le tout, un nouvel Agent, Vyse, rejoint également les rangs de Valorant avec le patch 9.04.

Patch note complet de la mise à jour 9.04 de Valorant

Riot Games Un résumé rapide des notes de mise à jour.

Riot a choisi de se concentrer sur un ensemble de corrections de bugs qui amélioreront le confort de jeu des joueurs dans Valorant avec la mise à jour 9.04. De plus, la sortie de Vyse permet au développeur de peaufiner l’Agent en fonction des retours qu’il recevra des lobbies publics.

Ils ont également introduit quelques changements concernant les pauses tactiques disponibles pour les équipes en mode Premier et dans les parties personnalisées du mode Tournoi.

Voici donc les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour 9.04 de Valorant.

Bonjour à toutes et à tous ! C’est encore moi, Ash, et je viens vous présenter les notes du patch 9.04. Et merci pour votre accueil chaleureux, la dernière fois !

Une nouvelle recrue a rejoint nos agents : Vyse. C’est une sentinelle dotée d’un kit unique qui va sûrement vous inciter à bien réfléchir avant de foncer sur un site. Je vous conseille de vous entraîner à tirer au pistolet, parce que ce sera fort utile contre elle !

Par ailleurs, Split fait son entrée dans les modes Non classé et Vélocité sur console et nous avons corrigé quelques bugs. N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce patch, et à bientôt sur le champ de bataille !

Toutes les plateformes

Mises à jour générales

L’option de triche Compétences illimitées ajoute désormais 100% de carburant et supprime la consommation de carburant de Vitesse supérieure de Neon, Revitalisation de Skye et Écran toxique et Nuage de poison de Viper.

Mises à jour des agents

Vyse est arrivée ! Vyse sortira progressivement dans nos diverses régions à partir du 28/08 à 13h00 CEST.

Compétences : Rose métallique : Équipez-vous d’une rose métallique. Visez une surface et tirez pour placer une rose métallique furtive, ou utilisez le tir secondaire pour placer la rose métallique à travers la surface. Réutilisez pour aveugler tous les joueurs qui la regardent. La rose peut être ramassée pour être redéployée. Cisaille : Équipez-vous de filaments de métal liquide. Tirez pour placer un piège invisible sur un mur. Lorsqu’un ennemi passe devant, un mur indestructible jaillit du sol derrière lui. Le mur ne dure qu’un bref instant avant de disparaître. Ronces barbelées : Équipez-vous d’un nid de métal liquide. Tirez pour le lancer. En retombant, le nid devient invisible. Une fois activé, il s’étend en un large nid de ronces barbelées qui ralentit et blesse tous les joueurs qui le traversent. Jardin d’acier : Équipez-vous d’une ronce de métal liquide. Tirez pour faire éclater le métal autour de vous en un torrent de ronces métalliques, ce qui enraie les armes principales des adversaires après un bref délai.

:

Regardez notre nouvelle sentinelle désarmer ses ennemis ci-dessous.

Mises à jour des systèmes liés aux comportements

Pour favoriser des communications saines dans Valorant, nous allons évaluer manuellement le comportement des joueurs qui ont tendance à abuser des communications.

Corrections de bugs

Agent

Skye Traqueurs Correction d’un problème à cause duquel les Traqueurs ne consommaient pas de points d’ultime dans certaines circonstances.

Neon Vitesse supérieure Correction d’un problème à cause duquel Neon pouvait glisser dans la barrière au début de la manche et ainsi gagner une charge de glissade gratuite.

Remarque : ce problème a été corrigé lors du patch 9.02, mais nous avions oublié de le mentionner. Merci à BhatsterYT de l’avoir signalé sur Reddit !

KAY/O Mémoire/flash Correction d’un problème à cause duquel Mémoire/flash affichait une seconde explosion si la compétence était lancée derrière un mur.



Systèmes de jeu

Rapport de combat Correction d’un problème à cause duquel les icônes du spike n’apparaissaient pas dans le rapport de combat quand vous vous faisiez tuer par l’explosion du spike. Correction d’un problème à cause duquel des bouts de la minicarte n’étaient pas couverts par l’effet de myopie si le joueur quittait la zone dans laquelle il avait subi cet effet (en utilisant les téléporteurs de Bind, par exemple). Correction d’un problème à cause duquel le tableau des scores affichait un carré blanc sur un joueur déconnecté.



Cartes

Abyss Correction de plusieurs endroits autour de Mid et Site A pour éviter que des compétences puissent traverser les murs. Mise à jour des barrières de pré-manche près des bords de la carte afin qu’elles soient plus visibles. Mise à jour d’un endroit près de Principal B pour éviter que les agents puissent camper en dehors de l’aire de jeu.



Icebox Correction d’un trou dans l’aire de jeu de Principal A.



Lotus Correction d’un problème visuel à cause duquel les agents flottaient près de la corde quand ils utilisaient l’ascendeur.



Didacticiel pour les nouveaux joueurs

Nous avons ajusté et corrigé l’éclairage dans le niveau Haven dédié au didacticiel pour les nouveaux joueurs.

Problèmes connus

Agents

Sova La Fureur du chasseur de Sova n’applique pas toujours l’aveuglement minimum au moment de blesser les adversaires. Ce problème sera corrigé avec le patch 9.05.



PC

Mises à jour des systèmes de jeu

Nous avons ajusté les règles des temps morts tactiques pour Premier et les parties personnalisées en mode Tournoi. Les équipes ont désormais 2 temps morts tactiques qu’elles peuvent utiliser à tout moment. Auparavant, les équipes ne pouvaient utiliser qu’un temps mort tactique par mi-temps. En cas de prolongation, chaque équipe dispose d’un temps mort tactique supplémentaire.



Rapport de combat Appuyer sur BS3 (le bouton de souris 3) ouvre désormais le panneau des détails supplémentaires du rapport de combat (auparavant, Tab+BS3).



Corrections de bugs

Premier

Correction d’un problème à cause duquel le planning défilait de façon anormale quand vous cliquiez sur les semaines.

Console

Mises à jour des agents

Sova Fureur du chasseur Il y a désormais moins de piques en rotation après chaque tir de Fureur du chasseur.



Astra Division cosmique Le placement du mur de Division cosmique priorise désormais la commande du joueur, ce qui permet de mieux le contrôler.



Mises à jour des cartes

Nouvelle carte ! Split est maintenant disponible dans les modes Non classé et Vélocité.

Mises à jour de la compétition

Nous avons ajouté un menu déroulant Saison sur les pages Rang d’acte et Classement pour que vous puissiez voir l’historique de vos rangs d’acte.

Corrections de bugs

Général

Correction d’un problème à cause duquel vous ne pouviez pas changer d’arme avec le préréglage de commandes Traditionnel.

Correction d’un problème à cause duquel les icônes de la barre de compétences n’étaient pas alignées quand des compétences n’avaient pas de touche associée.

Correction d’un problème à cause duquel des invites textuelles incorrectes pouvaient apparaître pendant un vote de reddition.

Correction d’un problème à cause duquel les touches directionnelles et les joysticks pouvaient modifier les paramètres activables/désactivables.

Compétition

Correction d’un problème à cause duquel les mises à jour du classement ne s’affichaient pas sur la page Historique des parties.

Correction d’un problème à cause duquel une carte de joueur pouvait manquer quand vous regardiez des joueurs dans le classement.

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible de naviguer dans les éléments latéraux de la page Classement après avoir quitté une partie.

Correction d’un problème à cause duquel un observateur pouvait voir un écran de résumé vide après une partie personnalisée.

Correction d’un problème à cause duquel la dernière partie dans la carrière d’un ami était incorrecte.

Systèmes de jeu

Rapport de combat Correction d’un problème à cause duquel le rapport de combat clignotait après une réapparition en mode Combat à mort par équipe. Correction d’un problème à cause duquel le rapport de combat chevauchait la cérémonie de victoire/défaite si le joueur était mort lors de la dernière manche. Correction d’un problème à cause duquel le rapport de combat n’apparaissait pas en cas de reconnexion à la partie après une fermeture forcée du jeu.



Problèmes connus

Vyse Les compétences blessantes de Vyse s’affichent incorrectement dans le rapport de combat.



Systèmes de jeu