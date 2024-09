Les meilleurs agents de Valorant pour débutants

Si vous vous lancez pour la première fois dans Valorant et que vous vous sentez submergé par le nombre d’agents disponibles, vous n’êtes pas seul. On vous explique tout.

Que vous soyez habitué à des jeux comme Valorant ou que vous soyez nouveau dans le genre des jeux de tir tactiques avec des héros, certains personnages sont à éviter au début. En revanche, certains agents sont parfaits pour les débutants afin d’apprendre à maîtriser les bases.

Nous allons vous guider vers les meilleurs agents pour débutants, afin que vous puissiez jouer vos premières parties sans être surchargé par leurs compétences uniques, tout en étant un bon coéquipier.

Les meilleurs agents pour bien débuter dans Valorant

Valorant propose quatre classes différentes, chacune ayant son propre rôle à jouer au sein d’une équipe. En analysant les meilleurs Duellistes, Contrôleurs, Sentinelles et Initiateurs pour débutants, il existe des choix évidents qui conviennent aux nouveaux joueurs.

Le meilleur Duelliste

Riot Games

Reyna est un excellent choix pour les débutants dans ant grâce à son kit simple. Sa capacité à régénérer sa santé après chaque élimination, grâce à Dévoration est un véritable plus. Cela lui permet de rester dans l’action plus longtemps sans avoir besoin d’un support, ce qui renforce son autonomie et facilite la prise de duels.

Son style de jeu est basé sur l’agression et les éliminations. Avec Rebuffade, elle peut se rendre invulnérable et se repositionner après un kill, offrant aux joueurs une option pour fuir ou surprendre leurs adversaires. Sa capacité à punir les erreurs ennemies tout en restant mobile la rend redoutable en 1v1.

Enfin, son Œillade est un flash facile à utiliser, efficace pour désorienter les ennemis sans avoir besoin de placements précis. De plus, son ultime Impératrice améliore ses capacités offensives et permet d’enchaîner les kills en continu, renforçant son rôle de duelliste implacable et idéale pour apprendre à jouer agressivement.

Autres bons duellistes pour débutants

Phoenix : Ses capacités permettent de rester en vie tout en accumulant des éliminations. Balle Courbe , son flash, est l’un des plus simples à utiliser, parfait pour aveugler facilement les ennemis. Brasier bloque la vue et inflige des dégâts à ceux qui osent traverser. Ce qui le distingue particulièrement, c’est sa capacité à se soigner lui-même avec Mains Brûlantes , offrant à la fois des dégâts aux ennemis et une régénération pour lui-même.

: Ses capacités permettent de rester en vie tout en accumulant des éliminations. , son flash, est l’un des plus simples à utiliser, parfait pour aveugler facilement les ennemis. bloque la vue et inflige des dégâts à ceux qui osent traverser. Ce qui le distingue particulièrement, c’est sa capacité à se soigner lui-même avec , offrant à la fois des dégâts aux ennemis et une régénération pour lui-même. Raze : Son Boum Bot est excellent pour repérer les ennemis proches, ne demande pas d’aptitudes pour viser, et ses Grenades Gigones (grenades) sont faciles à lancer.

: Son est excellent pour repérer les ennemis proches, ne demande pas d’aptitudes pour viser, et ses (grenades) sont faciles à lancer. Neon : Vitesse Supérieure vous permet de courir rapidement pour rejoindre ou quitter un site avec aisance et son Ultimate Surrégime est puissant pour décrocher des éliminations faciles pour votre équipe.

Le meilleur Contrôleur

Brimstone est de loin l’un des agents les plus faciles à maîtriser en tant que débutant, tout en étant incroyablement utile pour l’équipe. Son rôle est d’enflammer les sites pour empêcher les ennemis d’entrer ou d’aider son équipe à capturer un site.

Balise stimulante est une capacité basique qui offre un bonus de vitesse à tous ceux qui passent dessus. Bombe incendiaire est une autre compétence utile qui vous permet de lancer une grenade sur un ennemi, enflammant le sol pour infliger des dégâts.

La capacité principale de Brimstone est Frappe Fumigène, qui vous permet d’utiliser jusqu’à trois fumigènes. L’interface de la carte est simple et vous aide à savoir où les placer.

De plus, son Ultimate Rayon Orbital permet de lancer une frappe laser massive sur une zone spécifique, avec une carte facile à utiliser pour cibler la zone. Cela inflige de lourds dégâts, faisant de Brimstone un excellent contrôleur, facile à apprendre, tout en étant un allié précieux.

Autres bons Contrôleurs pour débutants

Clove : Iel a un taux de sélection élevé grâce à ses compétences comme Coup de boost , qui peut soigner en excès, et Toujours Debout , qui peut ressusciter. Ruse est aussi incroyablement utile pour les fumigènes, car ils peuvent se régénérer pendant une partie et être placés même après la mort.

: Iel a un taux de sélection élevé grâce à ses compétences comme , qui peut soigner en excès, et , qui peut ressusciter. est aussi incroyablement utile pour les fumigènes, car ils peuvent se régénérer pendant une partie et être placés même après la mort. Viper : Morsure de Serpent est un projectile classique qui inflige des dégâts. Viper dispose aussi de Nuage de Poison et Écran Toxique pour contrôler les fumigènes sur le site, que vous pouvez activer et désactiver à volonté.

: est un projectile classique qui inflige des dégâts. Viper dispose aussi de et pour contrôler les fumigènes sur le site, que vous pouvez activer et désactiver à volonté. Harbor : Il possède des compétences simples à utiliser comme Cascade et Marée Haute, qui bloquent la vision ennemie et ralentissent leurs mouvements, tandis que Dôme Aqueux crée une bulle de fumée avec un bouclier contre les balles.

Le meilleur Sentinelle

Riot Games

Sage est la sentinelle parfaite pour débuter dans Valorant pour de nombreuses raisons. C’est la meilleure guérisseuse du jeu et ses compétences sont simples à utiliser pour empêcher l’équipe ennemie d’entrer sur un site.

Orbe de Soin permet de vous soigner vous-même ou vos coéquipiers, et cette capacité se régénère au cours de la partie. Orbe Barrière est un mur facile à placer qui peut bloquer les entrées ou vous aider à capturer un site sans être vu.

Vous pouvez utiliser jusqu’à deux Orbes de lenteur, qui ralentissent les ennemis marchant dessus tout en émettant un bruit lorsqu’ils le font, vous permettant de repérer leurs déplacements. Ces orbes sont très faciles à lancer, en arc de cercle près de vous ou plus loin.

Enfin, Résurrection est la seule capacité du jeu qui permet de ressusciter un autre joueur, ce qui fait de Sage une alliée précieuse et facile à utiliser.

Autres bonnes Sentinelles pour débutants

Killjoy : Elle a des gadgets faciles à placer, comme le Bot-Alarme , qui vous alerte de la présence d’un ennemi, ou la Tourelle , un tireur automatique qui inflige des dégâts et vous signale les ennemis.

: Elle a des gadgets faciles à placer, comme le , qui vous alerte de la présence d’un ennemi, ou la , un tireur automatique qui inflige des dégâts et vous signale les ennemis. Deadlock : Radar Ultrason est un outil d’alerte que vous placez et qui étourdit les ennemis. Dsique Barrière crée une barrière simple à utiliser pour bloquer les ennemis.

: est un outil d’alerte que vous placez et qui étourdit les ennemis. crée une barrière simple à utiliser pour bloquer les ennemis. Vyse : Une des meilleures nouvelles agentes. Rose Métallique est un flash facile à utiliser, que vous placez sur un mur et activez quand vous le souhaitez. Vous disposez aussi de Cisaille, qui piège automatiquement les ennemis lorsqu’ils le déclenchent.

Le meilleur Initiateur

Riot Games

KAY/O est le meilleur initiateur pour débutants. Son rôle est d’aider son équipe à capturer les sites tout en affaiblissant les ennemis. En plus, lorsqu’il tombe, il ne meurt pas immédiatement, mais peut être réanimé.

Mémoire/Flash est une grenade flash classique que vous pouvez lancer pour aveugler les ennemis. Vous pouvez la lancer par-dessus ou en dessous pour deux options différentes.

Point/Zéro est son couteau, très facile à lancer et qui désactive les compétences des ennemis dans une large zone.

Frag/ment est une grenade facile à lancer qui explose plusieurs fois après son atterrissage. Les trois capacités de KAY/O impliquent simplement de lancer un objet, il vous suffit donc de bien apprendre à les utiliser.

Enfin, Cmd/Null est un Ultime activable d’une simple pression, empêchant les ennemis dans une large zone d’utiliser leurs capacités pendant un long moment. C’est l’un des Ultimes les plus simples et les plus utiles pour affaiblir les adversaires.

Autres bons Initiateurs pour débutants

Skye : c’est une guérisseuse incroyable, même si son flash demande un peu de temps d’apprentissage. Skye vous permet également de rester en retrait pour soigner votre équipe sans avoir à capturer les sites vous-même, notamment avec Éclaireur , qui agit comme un guide.

: c’est une guérisseuse incroyable, même si son flash demande un peu de temps d’apprentissage. Skye vous permet également de rester en retrait pour soigner votre équipe sans avoir à capturer les sites vous-même, notamment avec , qui agit comme un guide. Gekko : La plupart de ses capacités peuvent être récupérées après utilisation. Le seul élément à maîtriser est Altego , qui peut à la fois aveugler les ennemis ou planter le Spike sans vous mettre en danger.

: La plupart de ses capacités peuvent être récupérées après utilisation. Le seul élément à maîtriser est , qui peut à la fois aveugler les ennemis ou planter le Spike sans vous mettre en danger. Fade : Rôdeur est un outil facile à contrôler qui attaque et aveugle les ennemis, et devient encore plus efficace lorsque Hanteur détecte un ennemi, une compétence qui se déclenche simplement en lançant un orbe.

Maintenant que vous connaissez les meilleurs agents pour débutants, vous pouvez vous plonger dans Valorant en équipe sans craindre d’être un mauvais coéquipier. Une fois que vous serez à l’aise, découvrir les meilleurs codes crosshair pourrait vous être utile pour continuer de progresser.