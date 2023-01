À seulement 14 ans, ce joueur Valorant atteint le rang 1 du ladder

Le jeune prodige de 14 ans, Darxcioo vient d’atteindre la première place du classement européen et mondial de Valorant. Gardez bien son nom en tête.

Un jeune joueur de Valorant, connu sous le pseudo Darxcioo, vient d’atteindre la première place du classement de Valorant.

Le 26 janvier, il a publié sur Twitter l’écran de victoire de la partie qui lui a permis d’atteindre le rang 1. Darxcio, qui est âgé de 14 ans est un petit génie de Valorant puisqu’à 11 ans, il avait déjà atteint le rang Radiant, qui est le niveau le plus élevé du jeu.

L’article continue après la publicité

Si depuis le client de Valorant, le classement des meilleurs joueurs au niveau mondial n’est pas visible, des sites tiers de Valorant permettent de le suivre, et tous indiquent que Darxcioo est bien le joueur avec le meilleur rang.

Un jeune prodige de 14 ans atteint le rang 1 sur Valorant

Selon le site Tracker.gg, Darxcioo est répertorié comme le meilleur joueur en Europe et dans le monde avec un classement de 1 017 dans la saison actuelle. Il se classe au-dessus de joueurs professionnels comme Jason “f0rsakeN” Susanto de Paper Rex ou encore Rahul “curry” Nemani, ancien membre de Cloud9, qui occupent respectivement la première place sur les serveurs d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord.

L’article continue après la publicité

Darxcioo a enregistré 99 victoires en ranked jusqu’à présent et a un taux de victoire de 53,2%. Ses champions les plus joués sont Raze, Jett et Killjoy et il a un ratio global de 1,34 kills/assists/morts.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Ce jeune joueur diffuse ses parties en live sur Twitch et sa chaîne indique que son rêve est de devenir un joueur professionnel de Valorant.

Cependant, Darxcioo va devoir encore attendre un peu avant de devenir professionnel, car la plupart des tournois esport ont des règles très strictes concernant l’âge des participants. Certains interdisent aux joueurs de moins de 16 ans de participer et Riot Games, le développeur de Valorant, fixe l’âge limite à 18 ans pour ses ligues internationales.