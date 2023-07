Journée Éclosion de Riolu sur Pokémon Go : date, Shiny et plus

Riolu sera la tête d’affiche du prochain événement de Pokémon Go, la Journée Éclosion. Si vous avez des vues sur ce Pokémon de type Combat de la quatrième génération, voici tout ce que vous devez savoir pour profiter pleinement de cet événement.

Riolu est l’un des Pokémon les plus populaires de la franchise. Aucun dresseur ne parvient à résister à son charme et comme si cela ne suffisait pas, cet adorable Pokémon évolue en Lucario, l’un des meilleurs Pokémon de type Combat du jeu mobile en réalité augmentée de Niantic.

L’article continue après la publicité

Alors que les développeurs ont récemment confirmé que c’est Riolu qui sera sous le feu des projecteurs au cours de la toute première Journée Éclosion, de nombreux dresseurs seront au rendez-vous. Voici toutes les informations à avoir en tête pour profiter de cet événement.

Quand va avoir lieu la Journée Éclosion de Riolu dans Pokémon Go ?

La Journée Éclosion de Riolu aura lieu le samedi 22 juillet 2023, de 14h à 17h, heure locale.

Quels seront les bonus de cet événement ?

L’événement Journée Éclosion de Riolu permettra aux dresseurs de profiter de ces bonus :

Vous aurez plus de chances de faire éclore un Riolu chromatique !

Des Œufs de 2 km apparaîtront plus souvent sur les PokéStops.

Poussière Étoile x2 lors de l’éclosion des Œufs.

Afin d’optimiser votre participation à cet événement, essayez d’avoir plusieurs Incubateurs disponibles pour faire éclore plus le plus d’œufs possible. N’hésitez pas également à mettre de côté des Morceaux d’Étoile, afin d’augmenter votre gain de Poussières Étoile lors de l’événement.

L’article continue après la publicité

La version Shiny de Riolu sera-t-elle disponible lors de la Journée Éclosion de Pokémon Go ?

Oui, la version chromatique de Riolu peut être obtenue à partir d’œufs de 2 km pendant l’événement. Cerise sur le gâteau, les dresseurs auront plus de chance de faire éclore un Riolu chromatique lors de l’événement.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Riolu Shiny est l’un des Pokémon les plus rares de Pokémon Go, si bien que cet événement est une occasion à ne pas manquer si vous voulez l’ajouter à votre Pokédex.

Étude de terrain

Les dresseurs auront droit à une Étude de terrain dédiée à l’événement ainsi qu’à une Étude ponctuelle exclusive. Voici les détails :

Étude de terrain

“Vous pourrez récupérer des tâches d’Étude de terrain sur le thème de l’événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops. Terminez ces tâches pour recevoir des Bonbons, de la Poussière Étoile, des Baies, des Super Balls et des PX.”

L’article continue après la publicité

Étude ponctuelle

“Une Étude ponctuelle gratuite et propre à l’événement sera disponible. Elle permettra de gagner un Super-Incubateur.”

Étant donné que cette Étude a une durée limitée, les joueurs n’auront que jusqu’à la fin de l’événement, le samedi 22 juillet à 17h, pour accomplir les différentes tâches et récupérer leurs récompenses.