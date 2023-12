Tous les modes de jeu de The Finals

The Finals est un jeu PvP et, comme tous les autres titres de cette catégorie, il propose plusieurs modes de jeu. Voici tous les modes de jeu que vous pouvez pratiquer dans The Finals.

The Finals a connu un démarrage fulgurant depuis son lancement surprise sur plusieurs plateformes juste après les Game Awards 2023. Et même si le jeu a ses problèmes de balance, le nombre de joueurs suggère que la plupart s’amusent bien, surpassant même MW3 sur Steam, ce qui est un exploit considérable.

L’un des bons aspects de The Finals est qu’il possède plusieurs modes de jeu. Cela signifie donc qu’il y a une place pour les joueurs occasionnels comme pour les joueurs hardcore. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur les modes de jeu de The Finals.

The Finals : Tous les modes de jeu expliqués

Au moment de la rédaction de cet article, 3 modes de jeu sont disponibles dans The Finals : Encaissement rapide, Pluie de Pièces, Tournoi & Tournoi Classé.

Encaissement rapide

Encaissement rapide est un mode de jeu occasionnel où toutes les équipes se battent pour un coffre. Votre objectif est de collecter deux coffres et de le transporter jusqu’à un point d’encaissement. Vous réapparaîtrez assez rapidement et les enjeux sont faibles dans ce mode.

Pluie de Pièces

Pluie de Pièces est un mode de jeu de type Rumble à 12 joueurs où votre objectif est de récupérer un maximum d’argent dans un délai de 15 minutes. Il y aura au total 4 équipes divisées en groupes de trois. En tant que joueur, vous continuerez à récolter de l’argent et chaque fois que vous éliminerez quelqu’un, vous pourrez également prendre son argent.

Tournoi & Tournoi Classé

Le Tournoi Classé est le mode de jeu aux enjeux ultime dans The Finals. Ici, un total de 16 équipes s’affronteront et l’objectif final est de récupérer plus d’argent que les équipes adverses. Comme son nom l’indique, les jeux se déroulent en format tournoi.

Quatre jeux de quatre équipes se dérouleront et seulement deux se qualifieront à chaque fois. Cela continuera jusqu’à ce qu’il ne reste que deux équipes et une seule gagnera.

Le Tournoi (non classé) n’est pas très différent, sauf qu’il y a 8 équipes sans enjeux impliqués. Cependant, c’est l’entraînement le plus réaliste que vous obtiendrez avant d’entrer dans un Tournoi Classé dans The Finals.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les différents modes de jeu dans The Finals. N’hésitez pas à consulter le reste de notre couverture de The Finals sur Dexerto.