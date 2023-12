Notes de Patch 1.3.0 de The Finals : corrections de crashs, exigences pour les tournois, Vegas, et plus encore

La mise à jour 1.3.0 de The Finals est arrivée, apportant un certain nombre d’améliorations et de corrections attendues par les joueurs. Voici les notes complètes de la mise à jour 1.3.0 de The Finals.

Suite à une bêta réussie qui a généré beaucoup d’enthousiasme, The Finals a connu un lancement prometteur. Les joueurs ont salué les matchs chaotiques et n’ont pas tardé à élaborer des builds méta pour les classes Poid Plume, Poid Moyen et Poid Lourd.

Cependant, quelques problèmes ont gâché les premières expériences de certains fans, allant des problèmes de serveur à des crashs et écrans noirs. Les développeurs d’Embark Studios se sont engagés à résoudre tout problème avec des mises à jour régulières, et la MAJ 1.3.0 de la Saison 1 est arrivée.

Voici les notes de mise à jour complètes de tout ce qui est inclus dans la mise à jour 1.3.0 de The Finals.

Notes de mise à jour de The Finals 1.3.0

Découvrez les notes de patch pour The Finals 1.3.0, telles que partagées par les développeurs sur leur blog officiel :

Notes de mise à jour 1.3.0

Cette mise à jour de la Saison 1 regorge d’améliorations de qualité de vie et de corrections générales. La plus appréciée : les portes à Vegas ne s’ouvriront plus dans la mauvaise direction !

Le journal des modifications comptait plus de 300 points. Voici les points forts qui, selon nous, vous intéresseront le plus :

Vous pouvez maintenant voir votre position réelle dans les classements une fois que vous avez joué un match classé.

Changement des exigences pour les tournois non classés de 12 à 6 matchs.

L’onglet Récent dans l’écran social fonctionne maintenant.

Correction de certains cas de crash.

Correction d’un bug où certaines portes à Vegas s’ouvraient dans la mauvaise direction.

Les interactions de maintien commencées en mouvement ne seront plus interrompues trop tôt.

Les serveurs Océania et Amérique du Sud sont sélectionnables sur toutes les plateformes

Pour en savoir plus sur le titre far de Embark Studios, consultez la rubrique The Finals de notre site.