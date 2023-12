Notes de patch 1.4.0 de The Finals : équilibrage des armes, thème hivernal, et plus encore

La deuxième grande mise à jour 1.4.0 de The Finals est arrivée, apportant une tonne d’équilibrages, d’améliorations et de cartes sur le thème de l’hiver. Voici tout ce qui est inclus dans les notes de mise à jour 1.4.0 de The Finals.

Noël n’est pas encore tout à fait là, mais la mise à jour hivernale de la saison 1 a déjà fait son chemin dans le jeu de tir à la première personne. Le patch 1.4.0 de The Finals apporte beaucoup d’améliorations à la qualité de vie du jeu. Des modifications ont aussi été apportées au système anti-triche, pour lequel les développeurs ont affirmé « se rapprocher d’une solution » concernant un bug qui permettait aux tricheurs de ne pas être bannis.

De plus, divers équilibrages ont été effectués aux capacités, gadgets et armes pour assurer un gameplay plus fluide et équitable. Une certaine carte dans The Finals est maintenant couverte de neige avec un ensemble tactique de Noël gratuit à récupérer.

Voici un aperçu de tout ce qui est inclus dans les notes de mise à jour 1.4.0 de The Finals.

Embark Studios

Notes de patch 1.4.0 de The Finals

La mise à jour 1.4.0 de The Finals équilibre plusieurs capacités comme le Goo Gun, le Bouclier en Maille et les Sens de Reconnaissance. Le Bouclier en Maille est nerfé, ayant maintenant 1100 PV au lieu de 1250. D’autre part, le coût d’activation des Sens de Reconnaissance est réduit à 1 au lieu de 2.

Le C4 a été nerfé. Son périmètre a été réduit et il inflige légèrement moins de dégâts, tandis que son multiplicateur de dégâts auto-infligés est augmenté de 1 à 1,3. D’autres gadgets comme le Bouclier Dôme, la Mine et le RPG-7 sont également nerfés.

Certaines armes ont reçu des buffs avec la mise à jour 1.4.0 de The Finals : le Lance-flammes, le LH1, le M11 et le SA1216. Le recul de l’AKM a aussi été légèrement ajusté.

Équilibrages

Capacités Goo Gun Correction d’un problème où la matière pouvait bloquer le joueur Bouclier en Maille Santé du Bouclier en Maille réduite à 1100 de 1250 Sens de Reconnaissance Coût d’activation des Sens de Reconnaissance réduit de 2 à 1



Gadgets C4 Dégâts maximaux du C4 au joueur réduits de 240 à 210 Rayon maximal de dégâts du C4 réduit de 2,4m à 1,6m Multiplicateur de dégâts auto-infligés du C4 augmenté de 1 à à 1,3 Bouclier Dôme Santé du Bouclier Dôme réduite de 350 à 300 Mine à Gaz Temps d’armement ajouté à la Mine à Gaz (1,6 seconde) Mine Glitch Temps d’armement ajouté au Piège Glitch (1,6 seconde) Grenade Goo Correction d’un problème où la matière pouvait bloquer le joueur Mine Dégâts maximaux de la Mine au joueur réduits de 160 à 140 Rayon de dégâts de la Mine réduit de 4m à 3,5m Temps d’armement ajouté à la Mine (1,6 seconde) Mine Pyro Temps d’armement ajouté à la Mine Pyro (1,6 secondes) RPG-7 Dégâts maximaux du RPG-7 au joueur réduits de 165 à 150 Dégâts minimaux du RPG-7 au joueur réduits de 90 à 80 Rayon de dégâts du RPG-7 réduit de 4,75m à 4,5m Rayon maximal de dégâts du RPG-7 réduit de 2,5m à 1,5m Dispersion en visée du RPG-7 légèrement augmentée Dispersion en tir à la hanche du RPG-7 légèrement augmentée Pistolet à Étourdir Portée du Pistolet à Étourdir augmentée à 12m de 10m



Cartes É vénements Jeu Télévisé Ajout d’un répresseur aux soucoupes volantes dans l’événement « Invasion Alien » Vegas Pression mise à jour dans divers bâtiments, pour de meilleurs résultats de destruction Résolution d’un problème où les stations de cash devenaient invisibles avant que les joueurs ne terminent le transfert



Modes Pluie de Pièces Interdiction de l’événement de jeu télévisé Deathmatch de se produire dans le mode de jeu Pluie de Pièces



Armes AKM Ajustement mineur du recul de l’AKM Lance-flammes Cadence de tir du Lance-flammes augmentée de 160 à 170 LH1 Dégâts du LH1 augmentésde 45 à 47 Armes de Mêlée Correction d’un problème où les coups de mêlée n’atteignaient pas toujours avec les joueurs ennemis M11 Dégâts du M11 augmentés de 15 à 16 Bouclier Anti-Émeute Correction d’un bug où le bouclier bloquait les balles, tout en étant invisible, lors des interactions (par exemple, réanimation ou vol d’extractions) SA1216 Dispersion des projectiles du SA1216 légèrement augmentée Dégâts par projectile du SA1216 réduits de 8 à 7



Mouvement

Escalade Réduction des cas où vous grimpez involontairement sur des objets hors de votre champ de vision. Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester coincés sans pouvoir le dire

Tyroliennes Empêche la pose de tyroliennes sur des objets qui peuvent être récupérés



UI

Diverses corrections aux écrans des concurrents

Polissage de l’écran social, qui cache maintenant le bouton « Inviter à la fête » lorsque vous n’êtes pas le chef de la fête

Ajout d’un avertissement à l’UI qui apparaît lorsque les joueurs risquent d’être expulsés pour inactivité

Les barres de santé des joueurs utilisent maintenant la couleur de l’escouade lorsqu’elle est sélectionnée dans les paramètres

L’UI vous montre comme « non classé » à moins que vous ne soyez parmi les 500 meilleurs du classement

Voilà tout ce qu’il fallait savoir sur le patch 1.4.0 de The Finals ! Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter la rubrique The Finals de notre site.

