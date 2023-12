Les devs de The Finals continuent d’utiliser l’IA dans leur jeu

Les développeurs derrière The Finals ne reculent pas face à l’utilisation de l’IA dans leur jeu.

Le nouveau shooter en ligne d’Embark Studios est sorti la semaine dernière, au milieu d’une controverse concernant son utilisation de l’IA dans le doublage vocal.

Malgré la controverse qui a commencé pendant la bêta ouverte du jeu, les développeurs n’ont pas reculé sur l’utilisation de l’IA.

Dans une nouvelle interview, ils semblent même déterminés à continuer sur cette voie et à l’utiliser encore à l’avenir.

Embark Studios n’est pas prêt à arrêter l’utilisation de l’IA

Dans une interview récente avec Game Developer, le directeur de la marque du studio, Sven Grundberg, a parlé de la controverse autour de l’IA dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« On veut vraiment clarifier les choses en ce qui concerne l’utilisation de ces outils dans The Finals. Nous utilisons une combinaison d’acteurs vocaux enregistrés et de Text-to-Speech (Reconnaissance vocale) de l’IA basé sur des acteurs de doublage vocal sous contrat, nous ne générons pas de voix et de vidéo à partir de rien ».

Il a précisé que l’équipe derrière The Finals est modeste, et en tant que telle, l’IA leur présente un outil pour faire plus que ce qu’ils pourraient sans elle.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Embark Studios

Grundberg a même parlé de l’avenir de l’IA et de ses utilisations dans les jeux, en disant : « Je pense qu’avec tous ces nouveaux outils, ils ne vont pas disparaître. L’important pour nous est d’être transparents sur la manière dont nous les utilisons ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, même avec la transparence, il semble peu probable que tout le monde soit d’accord avec l’utilisation de l’IA.

Il y a quelques mois, l’acteur de doublage vocal, Gianni Matragrano, a critiqué le studio, contredisant leur justification en disant : « Nous réalisons constamment des sessions d’urgence, à réaliser en un jour ou deux. Vous pouvez littéralement obtenir un doublage vocal de qualité pro pour pas beaucoup, enchaîner quelques sessions d’enregistrement et bam, vous avez tout l’audio dont vous avez besoin ».

En attendant, cette controverse n’a pas empêché The Finals de rencontrer le succès parmi les fans, le nombre de joueurs du jeu dépassant largement celui de Call of Duty: Modern Warfare 3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ne rien rater de l’actualité de The Finals, découvrez les meilleures armes du jeu.