Un joueur de The Finals crée une « bombe nucléaire » qui décime tout sur son passage

Un joueur dans The Finals a partagé une vidéo dans laquelle il improvise un explosif qui détruit tout sur son passage.

Depuis son lancement en parallèle des Game Awards la semaine dernière, The Finals a vu le nombre de ses joueurs exploser. Ce jeu de tir à la première personne fait des vagues grâce à ses visuels accrocheurs et à une liberté d’action inégalée.

Cela vient en grande partie du fait que les joueurs peuvent démolir des bâtiments entiers dans l’univers de The Finals. Si vous ne pouvez pas atteindre un point d’encaissement pour sécuriser vos gains, pourquoi ne pas faire tomber quelques étages pour l’amener à vous ? C’est une mécanique unique qui permet aux joueurs de penser hors des sentiers battus, ce que d’autres jeux ne permettent pas.

Cela s’étend également aux explosifs disséminés sur la carte. Le jeu vous permet de trouver des manières très originales d’utiliser ces explosifs avec vos gadgets. Un joueur a cependant poussé les choses à l’extrême pour rendre un explosif encore plus… explosif.

À un moment donné, on peut se demande si trop c’est trop

Dans une vidéo partagée sur Reddit, l’utilisateur u/Lofus1989 se montre en train de trouver un bidon explosif rouge disséminé sur la carte et de le charger avec des gadgets. Il est clair que son équipement est entièrement axé sur les explosifs, car rien n’est épargné ici.

Des mines explosives au C4, il charge le baril avec six explosifs avant de le lancer sur un joueur. Cela crée une explosion gigantesque dès qu’il le lance, causant des destructions énormissimes aux bâtiments avoisinants.

Cela dit, rien ne dit si le joueur lui-même n’a pas été tué, mais quand même – c’est un sacré spectacle et on se doit d’applaudir l’effort.

Bien sûr, cela n’est peut être pas l’idée la plus intelligente lorsqu’il s’agit d’essayer de gagner le jeu. Les gadgets sont des outils puissants à utiliser dans un combat, et vous pourriez vouloir les utiliser de manière plus tactique. C’est particulièrement vrai, car leur temps de recharge est relativmeent long. Cela dit, si vous voulez vous amuser, c’est certainement un investissement de ressources qui en vaut la peine.

Pour en savoir plus sur The Finals, consultez les notes du patch 1.3.0 sorti le 15 décembre.