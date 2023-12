Ensemble Joyeuses Tactiques : récompenses, date de sortie et comment l’obtenir

Vous pouvez obtenir gratuitement le nouvel ensemble Joyeuses Tactiques dans The Finals. Il offre des cosmétiques gratuits sur le thème de l’hiver. Voici un guide pratique avec toutes les récompenses incluses dans ce pack et comment l’obtenir dans le jeu.

La saison des fêtes de 2023 est là et Embark Studios apporte un tout nouveau pack de cosmétiques, appelé Ensemble Joyeuses Tactiques. Et bonne nouvelle : les joueurs peuvent l’obtenir gratuitement. Toutes les récompenses de ce pack sont sur le thème de Noël, ce qui signifie qu’elles augmenteront l’esprit de Noël dans un Monaco enneigé.

Ces récompenses sont disponibles pour une durée limitée seulement, mais une fois que vous les obtenez, elles seront dans votre inventaire pour toujours. Alors, voici un guide sur comment obtenir l’ensemble Joyeuses Tactiques dans le jeu ainsi que toutes les récompenses qu’il comporte.

Embark Studios a annoncé ce nouveau pack sur Twitter, le 20 décembre 2023 : « Célébrez les fêtes dans THE FINALS ! Roulez dans un Monaco enneigé, obtenez des cosmétiques uniques pour les vacances, et provoquez chaos et destruction dans le jeu télévisé le plus festif du monde ».

L’ensemble Joyeuses Tactiques a été lancé le 20 décembre 2023 dans The Finals. C’est un pack en édition limitée qui n’est disponible que jusqu’au 4 janvier 2024.

Cela signifie qu’au moment de la rédaction de cet article, vous avez seulement 15 jours ou environ deux semaines pour récupérer ce cadeau gratuit festif de la saison 1.

Embark Studios

Toutes les récompenses de l’ensemble des Nouvelles Tactiques dans The Finals

Voici toutes les récompenses offertes par l’ensemble Joyeuses Tactiques dans The Finals :

Couvre-chef Ho Ho Ho (Accessoire tête épique)

(Accessoire tête épique) Bas de Haine (Breloque d’arme épique)

(Breloque d’arme épique) Grenade Festive (Skin légendaire)

(Skin légendaire) Petit Papa Noël (Autocollant rare)

Le Couvre-chef Ho Ho Ho est un chapeau de Père Noël tandis que la Grenade Festive est un cosmétique légendaire pour la Grenade Frag.

Embark Studios

Comment obtenir l’ensemble des Nouvelles Tactiques dans The Finals

L’ensemble Joyeuses Tactiques sera la première chose que le jeu montrera une fois que vous aurez lancé The Finals après la mise à jour 1.4.0.

Cependant, si vous l’avez manqué, voici comment obtenir l’ensemble Joyeuses Tactiques :

Rendez-vous dans la boutique en jeu. Cliquez sur la première tuile qui dit « Ensemble Joyeuses Tactiques ». Elle montrera une animation d’un mignon bonhomme de neige jetant constamment le skin de la Grenade Festive. Après le chargement de la page du pack, cliquez sur le bouton jaune « Acheter le Pack ». Après l’avoir réclamé, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Équiper le Pack » et tous les objets seront appliqués.

Voilà comment réclamer l’ensemble Joyeuses TactiqueS dans The Finals. Pour en savoir plus sur le jeu, n’oubliez pas de consulter la rubrique The Finals de notre site.