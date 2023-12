AKM vs FCAR dans The Finals : lequel est meilleur pour les builds Moyen

The Finals est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais la communauté semble toujours divisée sur la question de savoir quelle est la meilleure arme pour les builds Moyen. Voici donc un aperçu des statistiques de l’AKM et du FCAR pour vous aider dans votre choix.

La saison 1 des Finals bat son plein et, tandis que de nombreux joueurs copient les réglages de jeu des pros, certains joueurs hésitent encore sur l’arme à choisir pour le build Moyen.

Contrairement aux builds Poids Plume qui sont agiles, mais ont peu de HP, ou aux builds Lourd dont les armes infligent beaucoup de dégâts, le build Moyen offre des armes équilibrées. Parmi celles-ci, certains préfèrent l’AKM, tandis que plusieurs joueurs de haut niveau semblent utiliser le FCAR.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Naturellement, cela soulève la question de savoir quelle arme est la meilleure pour les builds Moyen dans The Finals – AKM ou FCAR ? Découvrons-le grâce aux statistiques et avis des pros.

Comparaison des statistiques de l’AKM & du FCAR dans The Finals : Dégâts, cadence de tir, et plus encore

Du Dégât Par Seconde au TTK, voici toutes les statistiques de l’AKM et du FCAR dans The Finals qui peuvent vous aider à faire votre choix :

Statistiques AKM FCAR Dégâts par Balle 20 26 Dégâts Critiques 30 39 Taille du Chargeur 36 20 Dégâts par Chargeur 720 520 Cadence de Tir 600 balles/minute 600 balles/minute Temps de Rechargement 2.6 secondes 1.8 secondes Dégâts par Seconde 200 260 Dégâts de Tir à la Tête par Seconde 300 390 Dégâts par Seconde avec Rechargement 116 137 TTK Build Poids Plume 0.70 0.50 TTK Build Moyen 1.20 0.90 TTK build Lourd 1.70 1.30

Crédits pour les statistiques : The Finals AIO 2.0

AKM vs FCAR dans The Finals : Quelle arme choisir ?

Le temps de rechargement de l’AKM est plus long par rapport au FCAR, mais il offre presque le double de la capacité du chargeur, ce qui peut être utile si vous devez abattre des vagues d’ennemis. Bien que les deux armes soient bonnes à toutes les distances, tout se résume à la précision, aux dégâts et à la vitesse de rechargement.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres éléments à considérer sont le recul des deux armes. L’AKM a un recul difficile en ADS (tirer vers le bas) et ses points d’impacts sont dispersés lorsqu’on tire à la hanche, ce qui fait du FCAR une meilleure alternative pour les combats à courte portée.

De plus, une fois que vous avez mémorisé les modèles de recul, vous trouverez le recul du FCAR beaucoup plus facile à contrôler, vous permettant de tirer avec précision.

Embark Studios Impactes de balles de l’AKM et du FCAR en ADS et à la hanche dans The Finals

Les Dégâts Par Seconde (DPS) sont également un facteur décisif et cela pourrait être l’une des principales raisons pour lesquelles des pros semblent préfèrent le FCAR à l’AKM.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le premier inflige beaucoup de dégâts, ce qui réduit son Temps pour Tuer (TTK) par rapport au second.

Au moment du patch 1.4.0, beaucoup de joueurs pensent que le FCAR est un meilleur choix par rapport à l’AKM.

Cela conclut notre comparaison AKM vs FCAR pour les Builds Moyen dans The Finals. Nous mettrons à jour cet article s’il y a du nouveau, en attendant, jetez un œil à la rubrique The Finals de notre site.