Vaut-il mieux convaincre ou tuer Brogan dans Starfield

Le tutoriel de Starfield vous donne un choix important à faire : vous pouvez tuer ou épargner un PNJ nommé Brogan. C’est ici que la compétence Persuasion entre en jeu, et voici tout ce que vous devriez savoir avant de prendre cette décision fatidique.

Dans Starfield, vous avez différents moyens à disposition pour mener à bien une mission. Pendant le tutoriel, le RPG vous montre que vous pouvez soit utiliser la violence soit discuter pour vous sortir de la plupart des situations, principalement en utilisant la compétence Persuasion.

Le premier PNJ dans Starfield sur lequel vous pouvez tester cela est le Capitaine Brogan. Il est le leader des pirates de la Crimson Fleet qui attaquent Kreet, et vous pouvez le persuader de vous laisser tranquille. Bien sûr, vous pourriez vous demander si c’est une décision judicieuse ou non.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors, voici toutes les informations à prendre en compte pour savoir si vous devriez convaincre Brogan ou l’attaquer pour l’empêcher de nuire.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Bethesda

Faut-il persuader ou tuer Brogan dans Starfield ?

Si vous avez la compétence Persuasion dans Starfield, vous devriez certainement l’utiliser sur Brogan. En effet, pour améliorer la compétence Persuasion, vous devez l’utiliser un certain nombre de fois, et c’est ici l’occasion la plus simple pour vous lancer. Après avoir persuadé Brogan, vous pouvez toujours le tuer ainsi que le reste de son équipage si vous souhaitez piller leur équipement.

Le butin dans Starfield est principalement aléatoire, mais puisque Brogan est un boss, vous pourriez obtenir un objet rare de lui. Cela pourrait être une arme, une armure ou même un Pack de Boost. Cependant, c’est un combat plutôt simple, donc vous ne manquez rien d’important si vous décidez de partir en paix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous choisissez Diplomate, Industriel, Sculpteur ou Scélérat de l’Espace dans Starfield, vous obtiendrez la compétence Persuasion par défaut. Si vous choisissez n’importe quel autre background, vous pouvez sélectionner celle-ci dans l’arbre des compétences sociales. L’option Persuader apparaît fréquemment dans les dialogues avec les PNJ, c’est donc une compétence incontournable.