Starfield : Comment augmenter rapidement la compétence de vol à la tire ?

Au cours de votre aventure dans Starfield, vous aurez accès à plusieurs capacités comme “Vol à la tire” qui permet de faire les poches des PNJ du jeu. Voici comment monter rapidement cette capacité des plus lucratives.

Alors que Starfield vient de dépasser les 6 millions de joueurs, le RPG spatial de Bethesda semble être promis à un avenir des plus radieux. Outre les nombreuses personnalisations disponibles et son vaste univers, les joueurs ont également loué l’arbre de compétence du jeu.

En effet, dans l’arbre de compétences de Starfield, il y a une tonne de capacités utiles à maîtriser. L’une des plus utiles est sans nul doute “Vol à la tire” qui permet de s’enrichir rapidement, à condition de l’utiliser judicieusement.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Pour faire simple, vous devrez voler les PNJ pour augmenter la compétence “Vol à la tire” dans Starfield. Mais à la longue ça peut devenir assez ennuyeux, surtout si vous vous faites régulièrement attraper. De plus, vous devrez également vous déplacer régulièrement pour trouver des endroits fréquentés, car il est difficile de trouver beaucoup de personnes à voler parmi les plus de 1000 planètes du jeu.

Pour vous faire gagner du temps, vous devriez trouver :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Un bon lieu de récolte : Trouvez une base ennemie avec beaucoup d’ennemis à piller.

Trouvez une base ennemie avec beaucoup d’ennemis à piller. Équipement adéquat : Obtenez une arme EM pour étourdir les ennemis, comme le Disrupteur Novablast ou une armure avec la caractéristique Camouflage.

Vous pouvez trouver des bases ennemies lors de missions de chasseur de primes, ou de quêtes de faction comme celle des Rangers de Freestar. La plupart des missions qui vous demandent de tuer un chef, ou d’attaquer la Crimson Fleet, se dérouleront dans une base ennemie.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Bethesda

Une fois à l’intérieur de ces bases, pensez bien à passer en mode furtif, car vous devrez vous faufiler pour obtenir les résultats les plus efficaces. Prenez votre arme EM et étourdissez les ennemis un par un. Cela rendra le vol vraiment plus facile, car ils ne devraient généralement pas se réveiller facilement.

Gardez à l’esprit que vous ne les tuez pas réellement, donc cela pourrait devenir un peu plus complexe avec des ennemis plus forts.

Quel est le meilleur équipement ?

La quête UC Vanguard vous donne quelques bonus essentiels pour monter rapidement la compétence “Vol à la tire” dans Starfield, car vous pouvez obtenir un Disrupteur Novablast et une armure avec la caractéristique Camouflage.

L’article continue après la publicité Pub