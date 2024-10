Mission “Le Duel” de Starfield Shattered Space : Qui devez-vous sédater ?

Lorsque vous explorez la ville principale de Shattered Space, Dazra, dans Starfield, vous tomberez par hasard sur deux frères en pleine dispute.

Amila, le plus jeune et impulsif des deux, a tenté de vendre les cendres de leur mère pour de l’argent rapide. Naturellement, son frère aîné, Borhal, est furieux et défie Amila en duel à mort. Pour compliquer encore la situation, leur sœur Danika vous entraîne dans cette affaire en vous désignant comme le second d’Amila.

Votre rôle initial est de tenter de les convaincre d’abandonner ce duel insensé. Spoiler : ils sont tous deux bien décidés à en découdre, et vous vous retrouvez alors malgré vous au cœur du conflit. Heureusement, Danika vous confie un tranquillisant, vous laissant avec un dilemme moral : qui devez-vous sédater, un seul des frères, les deux, ou aucun ?

Quelles que soient vos actions, cette querelle familiale est vouée à une fin tragique. Vous avez le choix de sédater un frère, les deux, ou de les laisser régler leurs comptes à l’ancienne. Quoi que vous décidiez, quelqu’un finira par être mécontent. Voyons alors les différentes conséquences de vos décisions.

C’est l’option où “tout le monde survit, mais personne n’est content”. Vous injectez le tranquillisant aux deux frères, et Danika vous remercie pour avoir instauré une paix temporaire. Cependant, la querelle familiale ne disparaît que pour un temps, et une suggestion sournoise laisse entendre que le tranquillisant pourrait être un poison. En récompense, vous recevez 4000 crédits, mais la rivalité familiale reste irrésolue.

Si vous êtes d’humeur à ne pas vous impliquer, vous pouvez les laisser se battre. Borhal l’emporte et Amila meurt. C’est une issue brutale, et la douleur de Danika est évidente. Toutefois, vous repartez avec 5000 crédits et un frère en moins à Dazra.

Si vous décidez de sédater Amila, Borhal gagne et Amila meurt, soit le même résultat tragique que si vous les laissiez se battre. Danika est dévastée, Borhal est victorieux, mais la culpabilité finit par s’insinuer chez lui. Vous recevez tout de même 5000 crédits pour vos efforts, mais la tristesse est palpable.

Cette option est particulièrement chaotique. Amila remporte le duel par défaut, mais il ne saute pas de joie pour autant. Danika, furieuse que vous ayez laissé Amila vivre, vous fait alors sentir toute la tension qui règne dans cette famille. Vous repartez avec 5000 crédits, mais l’ambiance familiale est des plus tendues.

Le Duel : quelle est la meilleure issue ?

Pour avoir l’esprit tranquille (et une belle somme d’argent), la meilleure option semble être de sédater les deux frères. Certes, ce n’est qu’une solution temporaire, mais au moins, tout le monde est en vie… pour le moment.

Si vous optez pour le scénario où Borhal meurt, vous pouvez fouiller son corps et trouver une bouteille d’alcool, révélant que tout n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît.

Ce duel n’est qu’un des nombreux choix que vous aurez à faire dans Starfield, et plus particulièrement dans Shattered Space.