Les joueurs de Starfield se plaignent d’une omission importante : “ça gâche l’immersion”

Bien que le succès de Starfield soit indéniable, les joueurs ont tout de même quelques réserves sur le RPG spatial de Bethesda, certaines plus inattendues que d’autres.

Alors que Starfield a d’ores et déjà rassemblé plus de 6 millions de joueurs et que la plupart ne tarissent pas d’éloges sur le jeu, le RPG spatial de Bethesda n’est pas exempt de problèmes. Qu’il s’agisse des problèmes de performances sur PC, ou des sourires inquiétants des PNJ, l’immersion peut être parfois un peu inégale.

Dernièrement c’est un tout autre problème qui semble nuire à l’immersion des joueurs. En effet, un certain nombre d’entre eux se sont étonnés de l’absence d’animaux de compagnie dans Starfield.

Sur Reddit, un internaute a qualifié l’absence de ces animaux de compagnie comme “de loin la chose la plus irréaliste à propos de Starfield”. Cela peut sembler un peu étrange de prime abord, mais c’est avant tout la raison de cette absence qui a fait tiquer les joueurs.

Les joueurs ont appris la raison de l’absence de chiens via la description d’une barre chocolatée qui prétend que certaines races de chiens sont éteintes. La communauté en a déduit que l’absence des chiens et des chats dans le jeu signifie qu’ils ont tous disparu.

C’est là que réside le cœur de la revendication de plusieurs joueurs, qui considèrent que c’est la partie la plus irréaliste de Starfield. “Les humains peuvent absolument se détester les uns les autres, mais les efforts qu’ils déploieront pour leurs animaux de compagnie, voire même pour les animaux errants, sont sans égal”, a protesté un internaute.

Un grand nombre de joueurs ont manifesté leur accord dans les commentaires, clamant qu’ils seraient près à tout pour leurs animaux de compagnie. “Quand j’ai appris que les animaux de compagnie étaient éteints dans l’univers Starfield, cela a complètement gâché l’immersion pour moi”, a déclaré l’un d’eux.

Des animaux de compagnie seront peut-être introduits en jeu dans une extension future, mais pour l’heure il n’y a malheureusement pas d’autre choix que de faire sans.