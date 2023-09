Les joueurs Starfield se sentent “stupides” après avoir découvert le voyage rapide en dehors des menus

Starfield fait l’objet de nombreuses critiques concernant l’omniprésence des menus pour voyager à travers la galaxie. Pourtant, de nombreux joueurs ont été abasourdis en découvrant qu’il est tout à fait possible de se déplacer rapidement vers leur prochaine destination sans passer par un menu.

L’un des principaux attraits de Starfield réside dans la possibilité pour les joueurs d’explorer les étoiles et de prendre leur vaisseau pour découvrir des parties encore inconnues de la galaxie. Toutefois, certains joueurs restent insatisfaits de la manière dont fonctionnent les déplacements. Le jeu contraint les joueurs à passer par un menu de carte à plusieurs niveaux, générant de la frustration, car ils estiment que le jeu manque d’immersion. Du moins, c’est ce que beaucoup pensaient.

En réalité, il est entièrement possible de se déplacer rapidement vers de nouvelles zones de la carte à l’aide du scanner, et ce, sans avoir à naviguer dans aucun menu. Même si beaucoup de joueurs n’aiment toujours pas les innombrables écrans de chargement du jeu et souhaitent une expérience un peu plus immersive, ils ont été choqués de découvrir qu’ils critiquaient le jeu pour quelque chose qu’ils pouvaient faire depuis le début.

Pour vous déplacer rapidement en dehors du menu de la carte, vous devez ouvrir le scanner (touche F par défaut sur PC, LB sur manette) et sélectionnez la destination où vous souhaitez vous rendre. Une étape supplémentaire est nécessaire dans l’espace qui oblige les joueurs à cibler leur destination (E sur PC, X sur manette), mais il est toujours possible de se déplacer rapidement directement depuis le cockpit.

“Est-ce que c’était expliqué quelque part dans le jeu ?? Ou suis-je stupide ?” a demandé un joueur sur Reddit. Il a été rassuré par une autre personne qui a dit que de nombreux aspects de Starfield ne sont pas expliqués.

“Tu n’es pas stupide, j’ai remarqué qu’il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui ne sont pas expliquées dans le tutoriel. Je préfère généralement que ce soit ainsi (mieux vaut avoir moins de conseils que de devoir expliquer chaque raccourci clavier, si vous devez choisir un extrême) mais je finis certainement par manquer des choses comme celle-ci. Je suis content d’avoir vu ce post, car ça va rendre le jeu beaucoup plus agréable“, a répondu un autre joueur.

Tandis que beaucoup étaient ravis d’apprendre cette fonctionnalité, de nombreux autres étaient frustrés qu’elle n’ait pas été mieux expliquée.

“Starfield est nul pour enseigner tout ce qui concerne la qualité de vie que vous pourriez avoir. Pas étonnant que les gens soient agacés” affirme un utilisateur.

Alors qu’il reste certainement de nombreuses fonctionnalités dans Starfield encore à découvrir, il ne fait aucun doute que beaucoup de joueurs estiment que les mécanismes du jeu n’ont pas été correctement expliqués et que leur expérience serait améliorée si le jeu était plus explicite à ce sujet.

