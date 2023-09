Les joueurs de Starfield se moquent du jeu de rôle qui va “trop loin”

Les joueurs de Starfield ont remarqué que certains mécanismes du jeu se rapprochaient trop de leur vie réelle, qu’il s’agisse de faiblesses ou des effets des traits.

Starfield est enfin disponible, et les joueurs semblent globalement ravis de leurs aventures interstellaires. Le gigantesque RPG d’exploration spatiale de Bethesda offre une multitude d’activités et de découvertes. Pourtant, pour certains, les aspects de jeu de rôle et de simulation sont insuffisants.

Comme c’est souvent le cas dans de nombreux RPG, le protagoniste silencieux de Starfield ne donne pas vraiment l’impression d’être un personnage à part entière, doté de libre arbitre et de choix.

Pour d’autres joueurs cependant, les limitations et les options de backstory du protagoniste sont un peu trop réalistes, reflétant des aspects de la vie réelle que d’autres jeux préfèrent ignorer.

Starfield touche de trop près certains joueurs

Un joueur note notamment que Starfield inclut un “mal articulaire” parmi ses nombreux malus possibles. Ce dernier peut survenir lorsque le joueur subit des dégâts de chute et pose problème lorsqu’il s’accroupit.

Cette mécanique est un peu trop réaliste pour certains, surtout pour les joueurs vieillissants qui constatent que leur corps ne fonctionne plus comme avant.

D’autres soulignent que le choix de certains passés et traits aboutit à un personnage avec des contraintes incroyablement réalistes. Par exemple, le trait “Maison de vos rêves” offre une maison personnalisable et un prêt immobilier à rembourser, et le trait “Cocon familial” octroie des parents vivants qui prennent 2% des crédits chaque semaine dans le jeu.

Certains joueurs partagent d’autres exemples de moments où Starfield est devenu un peu trop immersif. Bien que sombre, cela semble améliorer le potentiel de jeu de rôle pour certains. Un commentaire évoque même la possibilité de reproduire une véritable blessure à la jambe en sautant depuis des hauteurs dans Starfield.

En définitive, même si Starfield n’offre pas autant de choix que d’autres jeux comme Baldur’s Gate 3, il y a encore beaucoup de place pour le jeu de rôle.

En bien ou en mal, les dettes potentielles, les blessures et les obligations familiales du protagoniste trouvent un écho chez certains joueurs.