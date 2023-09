Des joueurs frustrés de Starfield affirment que les mauvaises critiques sont justifiées

Le lancement de Starfield divise fortement la communauté des joueurs. De plus en plus de voix s’élèvent pour exprimer leur frustration, arguant que les faibles notes controversées du jeu sont méritées en raison de ses manquements flagrants.

Un utilisateur Reddit a récemment son expérience sur Starfield à celle de jouer à “Mass Effect 1 sans bon scénario”, dans un post qui a déjà récolté plus de 6 000 upvotes. L’utilisateur salue l’esthétique du jeu, mais critique son exploration spatiale insuffisante, son combat maladroit et son écriture peu inspirante.

Ces critiques ne sont pas isolées, puisqu’un autre post Reddit en vogue exprime la déception face à l’univers segmenté du jeu, séparé par des écrans de chargement, et à son interface utilisateur maladroite.

Cet utilisateur, après six heures de jeu, estime que la note controversée de 7/10 attribuée par IGN est juste, une évaluation qui avait initialement surpris beaucoup de monde.

Les critiques de la communauté tournent souvent autour de quelques points clés. Premièrement, l’écriture et la profondeur émotionnelle du jeu sont fréquemment citées comme étant lacunaires. Les joueurs trouvent que les quêtes et les personnages sont génériques, et manquent de récits captivants qui rendent l’expérience de jeu immersive.

“Le plus gros problème, c’est que la profondeur émotionnelle n’est pas là“, déclare un joueur. “Tout est aussi générique que possible, que ce soit le MacGuffin qui vous est imposé dans les dix premières minutes du jeu ou les quêtes annexes où vous traquez une quantité infinie de puces de données et de méchants génériques.“

Deuxièmement, bien que présenté comme un jeu d’exploration spatiale, les joueurs estiment que les mécaniques d’exploration de Starfield sont décevantes. “On est limité à de petites zones spatiales et à des paysages planétaires stériles, tandis que le véritable acte de voyage spatial se réduit à cliquer sur des boutons dans une interface utilisateur.” déclare notamment un joueur.

Troisièmement, les mécaniques de combat du jeu sont décrites comme “acceptables” au mieux, l’IA des ennemis prenant des décisions douteuses qui brisent l’immersion.

“Les armes manquent de punch et l’IA ennemie prend constamment de mauvaises décisions, comme me fixer pendant cinq secondes avant de tirer ou courir dans des directions aléatoires. On a l’impression que leur technologie n’a pas évolué depuis Fallout 4.“

Curieusement, certaines de ces critiques de la communauté recoupent les points soulevés par les critiques professionnels. Si certains ont salué l’univers expansif du jeu et son récit captivant, d’autres joueurs s’insurgent contre l’absence de certaines fonctionnalités, notamment le manque d’atterrissages spatiaux fluides.

Le score Metacritic de Starfield se situe à 87 pour la Xbox Series X et à 88 pour le PC, mais ce sont les notes les plus basses qui attirent l’attention de la communauté. Ces critiques plus sévères mentionnent souvent les mêmes problèmes que ceux discutés par les joueurs : un manque de profondeur dans certains éléments de gameplay et un accent mis sur l’étendue plutôt que sur la qualité.

