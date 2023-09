Un joueur Starfield découvre un véritable Mars rover dans le jeu

Un joueur de Starfield explorant la planète rouge a trouvé un petit easter egg faisant référence à l’exploration spatiale dans le monde réel.

Si vous vous aventurez dans l’univers colossal de Starfield, comprenant plus de 1 000 planètes à explorer, vous serez ravi d’apprendre que notre propre système solaire y figure. Les joueurs qui suivent l’histoire du jeu y arriveront assez tôt.

Parmi ces mondes fascinants, Mars tient une place spéciale. Ce voisin rouge de la Terre abrite la colonie minière de Cydonia, riche en quêtes captivantes. Mais ce n’est pas tout. Les joueurs qui parcourent cette planète dans Starfield peuvent découvrir le site de repos final d’un morceau très important de l’histoire de l’exploration spatiale : le rover Opportunity.

Starfield intègre le rover Opportunity

Un utilisateur Reddit du nom de Wyld_Karde a partagé une image de sa rencontre avec Opportunity, s’agenouillant devant pour “rendre hommage à l’un des pionniers originaux de l’exploration spatiale”. Vous pouvez trouver ce rover dans le cadre d’une quête tardive dans l’histoire principale, qu’on ne vous dévoilera pas ici.

Considéré comme l’une des missions spatiales les plus réussies de tous les temps, Opportunity a été lancé en 2003 avec un plan de fonctionnement d’environ 90 jours. Finalement, le rover a fonctionné pendant plus de 14 ans, réalisant d’importantes découvertes durant cette période. Après avoir perdu le contact avec Opportunity en 2018, les rapports indiquant que la dernière transmission du rover était quelque chose comme “Ma batterie est faible et il commence à faire sombre”.

L’ajout d’Opportunity dans Starfield est un clin d’œil vraiment touchant qui s’accorde parfaitement avec les thèmes et les inspirations du jeu. Et ce n’est pas la seule référence à des missions spatiales iconiques.

Les joueurs ont signalé avoir trouvé d’autres pièces d’histoire comme Apollo 11, et Todd Howard lui-même a révélé que la montre du jeu s’inspire de l’atterrissage sur la lune.