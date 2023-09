Futurama s’invite dans Starfield avec une reproduction parfaite du vaisseau Planet Express

Vous avez toujours rêvé de piloter le vaisseau Planet Express de Futurama et de faire vos propres courses dans l’espace ? C’est désormais possible grâce à un joueur dévoué de Starfield qui s’est attelé à le recréer dans le constructeur de vaisseaux du jeu.

Starfield vient à peine de sortir et déjà, d’innombrables fans ont passé des heures à se plonger dans le constructeur de vaisseaux personnalisés pour une raison bien précise. Que ce soit le Star Destroyer ou le Faucon Millenium de Star Wars, tout le monde souhaite donner vie à ses vaisseaux préférés dans le RPG de Bethesda.

Nous avons déjà vu une multitude de classiques de la pop culture envahir le jeu, permettant aux joueurs de vivre leurs fantasmes spatiaux comme jamais auparavant.

Et récemment, une nouvelle création s’ajoute à la liste : le vaisseau Planet Express de Futurama.

Futurama est depuis longtemps l’une des séries animées les plus aimées pour ses thèmes de science-fiction et son humour déjanté. Un joueur a su alors marier sa passion pour la série et l’univers de Starfield en créant ce vaisseau iconique avec un souci du détail hallucinant.

Impossible de ne pas reconnaître le Planet Express. Il figure en bonne place dans le générique de la série et apparaît dans presque tous les épisodes, à un degré ou un autre, lorsque Fry, Leela, Bender et toute la bande voyagent d’un système stellaire à un autre dans leurs diverses péripéties.

Grâce à l’utilisateur Reddit ‘SP7R‘, vous pouvez maintenant faire de même. Certes, le vaisseau n’est peut-être pas aussi solide structurellement que certains autres, ni aussi agile, mais naviguer à travers la galaxie à bord du Planet Express vous fera rapidement oublier ces petits inconvénients.

Du design global aux moindres touches de peinture sur les autocollants, le vaisseau légendaire a été recréé sans négliger le moindre détail.

Il convient de noter que ce ne sera peut-être pas la construction la plus facile dans la version standard du jeu. Le créateur a précisé avoir utilisé un mod afin de rencontrer un vendeur qui puisse offrir toutes les pièces de vaisseau dans Starfield afin de rendre tout cela possible. Donc, si vous n’utilisez pas de mod de votre côté, vous pourriez chercher des pièces spécifiques pendant un certain temps.

Cependant, si vous êtes déjà bien avancé dans votre aventure Starfield, SP7R a alors concocté un guide complet sur la manière de recréer le Planet Express à partir de zéro.