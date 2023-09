Un dev explique pourquoi les sourires effrayants des PNJ de Starfield ont l’air si “faux”

Un développeur de jeux a levé le voile sur la raison pour laquelle les sourires des PNJ dans Starfield paraissent si effrayants et faux.

Bethesda Game Studios fait souvent l’objet de critiques pour l’apparence des modèles de personnages humains dans ses jeux. C’est un débat qui sévit sur les forums bien avant la sortie de Skyrim fin 2011, beaucoup espérant que The Elder Scrolls V réglerait le problème. Mais pour le plus grand regret des fans, ce n’a pas été le cas.

Starfield marque une certaine amélioration, mais seulement jusqu’à un certain point. Le jeu vient à peine de débarquer dans les magasins, mais les joueurs se moquent déjà des animations faciales de Starfield.

Dans un fil Reddit populaire, les commentaires plaisantent par exemple sur un PNJ qui semble être sous l’influence de substances.

Et que dire de ces sourires inquiétants ? Les visages souriants des personnages dans le dernier RPG de Bethesda sont devenus un véritable cauchemar pour certains. Un vétéran de l’industrie et artiste technique a alors pris l’initiative d’expliquer pourquoi les personnages de Starfield arborent de tels sourires dérangeants.

Delaney King, un artiste des personnages et de la technique ayant travaillé sur Dragon Age et God of War, a indiqué que le problème des sourires dans Starfield est dû au “muscle orbiculaire des yeux qui ne se contracte pas pour donner un ‘sourire Duchenne'”. Dans un fil Twitter, ce développeur freelance a expliqué que si ce muscle particulier ne se contracte pas lorsqu’un individu sourit, cela donne alors l’apparence d’un sourire “faux” ou de “menteur”.

L’étrangeté de Starfield qui fait le buzz sur les réseaux sociaux est donc le résultat d’un PNJ qui ne semble pas sincère lorsqu’il montre ses dents. Les personnages de Starfield manquent également de l’utilisation de leur muscle zygomatique majeur, un muscle d’expression faciale relié à l’os de la joue qui tire sur le coin de la bouche.

Plus loin dans le fil, King a utilisé l’interprétation d’Anthony Starr en tant que Homelander dans The Boys pour illustrer pourquoi tout cela est si déconcertant.

Espérons que lorsque The Elder Scrolls 6 sortira enfin, Bethesda corrigera alors les sourires perturbants des PNJ.

