Comment XP rapidement dans Starfield ?

Alors que la quête principale risque de ne pas être suffisante pour monter rapidement de niveau, voici les meilleures méthodes pour farmer de l’XP dans Starfield.

Monter de niveau dans Skyrim, l’un des plus grands RPG de Bethesda, était assez linéaire et facile d’accès. Cependant, le vaste monde ouvert de Starfield offre une multitude d’opportunités de progression, ce qui peut être un peu déroutant lorsque vous faites vos premiers pas en jeu. Heureusement, à mesure que vous progresserez, le farm d’XP deviendra beaucoup plus facile avec différentes options à disposition.

Gagner une quantité d’XP raisonnable avant de trop avancer dans l’histoire est toujours préférable à avoir plusieurs niveaux de retard. De plus, vous profitez de meilleurs équipements, statistiques, compétences et bien plus encore en montant de niveau dans Starfield. Par conséquent, il est important d’avoir en tête les meilleures méthodes pour monter rapidement de niveau.

Comme mentionné précédemment, monter de niveau dans Starfield n’est pas aussi direct que dans d’autres titres de Bethesda. Vous pouvez le faire de différentes manières, comme dormir, accomplir des activités, des quêtes, etc. Cependant, gardez à l’esprit que le jeu est très gratifiant si vous aimez explorer.

Bethesda

Lors de vos explorations, vous rencontrerez diverses opportunités de gagner de l’XP en combattant des ennemis, en accomplissant différentes quêtes, en terminant des missions, et bien plus encore. Si vous souhaitez parer au plus pressé, il existe d’excellentes méthodes pour farmer de l’XP assez facilement.

Voici quelques-unes des meilleures façons de farmer de l’XP dans Starfield :

Dormir

Compléter des missions (histoire principale et secondaire)

Battre des ennemis

Explorer des planètes et des galaxies

Rejoindre des factions et accomplir leurs missions

Chaque Point d’Intérêt que vous découvrez en explorant vous donne de l’XP. Si vous combinez cela avec les vaisseaux et les ennemis que vous croiserez en chemin, vous obtenez des résultats plutôt impressionnants en matière de farm d’XP.

Monter de niveau en rejoignant des factions, en accomplissant des missions et en interagissant avec divers PNJ pour obtenir leurs quêtes secondaires peut également être un excellent moyen de gagner de l’XP. De plus, si vous dormez, vous obtenez un bonus “bien reposé” qui vous accorde 10% supplémentaire d’XP.