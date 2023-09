Comment supprimer le trait Avis de Recherche dans Starfield

Lors de la création d’un personnage dans Starfield, les joueurs peuvent choisir entre un certain nombre de traits. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible par la suite de se séparer d’un de ces traits à double tranchant. Si vous cherchez à vous débarrasser définitivement d’Avis de Recherche, voici comment faire.

Starfield, le dernier RPG de Bethesda, offre toutes les mécaniques que les joueurs attendent des jeux de cet acabit. Le RPG spatial présente un solide créateur de personnage, un arbre de compétences détaillé, une tonne d’armes et bien plus encore. Il permet également aux joueurs de sélectionner jusqu’à trois traits, chacun avec ses propres avantages et inconvénients.

L’un des traits les plus intrigants de la liste est Avis de Recherche. Sa description révèle sa nature à haut risque et à haute récompense, bien que ce trait puisse parfois être très frustrant. Heureusement, le jeu a mis en place des mesures pour que les joueurs puissent s’en débarrasser.

Le trait Avis de Recherche dans Starfield permet d’augmenter vos dégâts lorsque votre santé est basse, mais en échange des chasseurs de primes apparaissent de manière aléatoire et tentent de vous éliminer.

Au cours de votre exploration, ces chasseurs de primes peuvent vraiment entraver votre exploration, surtout sur les différentes planètes. Bien que ce trait offre un défi amusant lors de la phase initiale du jeu, il peut rapidement devenir lassant.

Pour supprimer le trait Avis de Recherche dans Starfield, les joueurs devront payer un Agent de l’Alliance des Traqueurs. Ces agents peuvent être trouvés dans n’importe quelle ville principale du jeu, et ils supprimeront la prime sur votre tête en échange de 3 000 crédits.

Nous avons identifié deux Agents de l’Alliance des Traqueurs que vous pouvez contacter :