Comment séduire Sarah Morgan dans Starfield ?

Dans Starfield les joueurs ont plusieurs options pour trouver l’amour dans la galaxie, notamment avec la leader de la Constellation, Sarah Morgan. Voici tout ce que vous devez savoir pour la séduire.

Après de longues années d’attente, Starfield s’apprête à faire son entrée dans le paysage vidéoludique. Alors qu’il est d’ores et déjà disponible en accès anticipé, un certain nombre de joueurs ont pu commencer leur périple à travers la galaxie.

Le tant attendu RPG de Bethesda propose des centaines d’heures de contenu, avec des dizaines de missions différentes à accomplir et de personnages à rencontrer.

Au fur et à mesure que l’histoire suit son cours, vous recruterez progressivement plus de PNJ que vous pourrez enrôler dans votre équipage, et vous pouvez même avoir une histoire avec certains d’entre eux. Cela inclut la leader de la Constellation, Sarah Morgan, l’une des premiers compagnons que vous rencontrerez.

Bethesda

Les joueurs de Starfield peuvent séduire Sarah Morgan en accomplissant la quête “In Memoriam”, où vous explorerez son passé en tant que pilote de l’Union coloniale. Cette mission devient disponible lorsque vous atteignez un niveau élevé d’amitié avec Sarah en la choisissant comme compagnon et en faisant des choix de dialogue qu’elle approuve.

À la fin de In Memoriam, choisissez les options “flirter” autant que possible pour maintenir la romance, surtout lors de la visite du Mémorial de la Guerre des Colonies. Une fois la quête terminée, Sarah vous demandera de la retrouver près de la cascade à New Atlantis où vous aurez le choix entre “amitié” et “romance”.

Après cela, Sarah deviendra officiellement votre petite amie dans le jeu, mais vous pourrez aller encore plus loin plus tard lorsqu’elle vous demandera de rencontrer sa mère. En choisissant l’option “engagement”, vous débloquerez une dernière quête de romance qui vous verra finalement vous marier.

Pour récapituler, voici un guide étape par étape sur la façon de séduire Sarah Morgan dans Starfield :

Choisissez Sarah Morgan comme compagnon actif après l’avoir recrutée. Faites des choix qu’elle apprécie pour renforcer votre relation. Complétez la quête “In Memoriam”. Retrouvez Sarah près de la cascade à New Atlantis et choisissez l’option “romance”. Lorsqu’elle vous demande de rencontrer sa mère, choisissez l’option “engagement”. Participez à la cérémonie de mariage pour sceller votre union.

Goûts de Sarah Morgan

Sarah Morgan est l’une des options de romance les plus honorables dans Starfield, car elle valorise avant tout l’honnêteté et l’intégrité. Elle désapprouvera la plupart des actes illégaux et encouragera les joueurs à faire les bons choix.

En tant que leader de la Constellation, elle apprécie également toutes les réponses qui louent l’organisation et le travail qu’ils accomplissent. Gardez cela à l’esprit lors des conversations.