Comment obtenir l’option de dialogue d’auto-persuasion dans Starfield

Starfield offre une expérience véritablement immersive au cours de laquelle vous rencontrerez de nombreux PNJ. L’une des compétences les plus utiles lors de ces rencontres est la Persuasion, qui vous permet d’utiliser l’auto-persuasion. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette option de dialogue utile.

Tout comme Diablo 4, Baldur’s Gate 3 ou encore Zelda : Tears of the Kingdom, Starfield est rempli de nombreux PNJ avec lesquels les joueurs peuvent interagir afin de mieux comprendre l’univers du jeu. Avec un certain nombre d’entre eux vous pourrez même développer une relation romantique.

Starfield offre aux joueurs un large choix d’option de dialogues qui influenceront leurs relations avec ces PNJ et également la suite de leur aventure. L’une des options de dialogue les plus pratiques du jeu est l’option persuader, car elle peut souvent vous permettre d’obtenir ce que vous voulez. Cependant, il n’est pas toujours facile de persuader les PNJ, à moins d’avoir accès à l’auto-persuasion. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Pour obtenir l’option d’auto-persuasion de Starfield dans les dialogues avec les PNJ, vous devez d’abord obtenir la compétence Persuader. Une fois que vous aurez Persuader, vous devrez utiliser avec succès l’option de dialogue “Persuader” six fois.

Bethesda

Vous pouvez obtenir la compétence Persuader en choisissant un antécédent de personnage qui possède cette compétence au début du jeu ou en la débloquant via l’arbre de compétences sociales, ce qui nécessitera suffisamment de points de compétence.

Les antécédents de personnages avec la compétence Persuasion sont les suivants :

Diplomate

Industriel

Sculpteur

Scélérat de l’Espace

Une fois que vous avez utilisé avec succès l’option de dialogue Persuader de Starfield six fois, l’option d’auto-persuasion apparaîtra en bas à droite de votre écran, ce qui complétera automatiquement la conversation pour vous.

