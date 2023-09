Comment obtenir instantanément de l’argent dans Starfield

Collecter des objets de valeur et explorer les différentes planètes dans Starfield peut s’avérer coûteux. Cependant, les joueurs ont déjà trouvé la solution.

Alors que le commun des mortels va devoir prendre son mal en patience encore quelques jours, Starfield est enfin disponible en accès anticipé.

Bien que les joueurs sur PC rencontrent actuellement quelques turbulences, ils ont accès à un large éventail de commandes de console qui permettent de modifier radicalement leur expérience. Cela a poussé un certain nombre d’entre eux à les utiliser pour obtenir un sacré coup de pouce en jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une commande permet de s’en mettre plein les poches sur Starfield

Si vous êtes familier avec les précédents titres de Bethesda, les commandes de console intégrée en jeu n’auront probablement rien de nouveau pour vous.

Sans surprise, Starfield dispose déjà de cette fonctionnalité. Une liste de commandes est d’ores et déjà connue et parmi l’éventail de possibilité à disposition des joueurs, une des commandes permet d’ajouter des crédits à son inventaire : “player.additem 0000000f [#]”.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Pour utiliser des commandes de console en jeu, il vous suffit d’appuyer sur “~” pour afficher la console. Il vous suffira alors de renseigner le code souhaité et d’appuyer sur “Entrée”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quels sont les inconvénients ?

Utiliser des commandes de console est une activité plutôt amusante, car elle facilite la progression dans les RPG en monde ouvert. Cependant, il n’est jamais recommandé de s’adonner à de telles activités trop souvent, car cela retire une partie du challenge qu’offre le jeu.

Il y a aussi une chance que vous ne puissiez pas débloquer certains succès, car des plateformes telles que Steam et Epic Games Store pourraient les désactiver en conséquence. De plus, utiliser des commandes de console augmente le risque d’être déconnecté et de faire les frais de bugs.

L’article continue après la publicité