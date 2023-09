Comment décorer sa maison dans Starfield ?

En parallèle de votre exploration dans le vaste univers de Starfield, vous pouvez vous acheter une maison qui vous servira de base et la personnaliser pour la mettre à votre goût. Voici comment décorer votre maison.

Au cours de votre aventure dans Starfield, vous aurez pour mission d’explorer les confins les plus lointains de la galaxie. Presque chaque mission principale ou quête secondaire vous enverra sur de nouvelles planètes pour combattre des factions ennemies, étudier la flore ou construire des avant-postes.

La bonne nouvelle si vous commencez à vous lasser de voyager dans l’espace, c’est que vous pouvez aussi vous acheter une maison, afin d’avoir un espace à vous pour faire une pause et stocker des armes. Cerise sur le gâteau, comme la plupart des choses dans Starfield, les maisons peuvent être personnalisées. Voici comment faire.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Pour commencer à personnaliser votre maison dans Starfield, vous devez interagir avec le panneau “Décorer” sur le mur. Ce petit panneau rectangulaire se trouve généralement au rez-de-chaussée de la maison.

Bethesda

L’interaction ouvrira le menu Modifier, où vous pourrez fabriquer et placer manuellement des objets dans votre maison. Certains éléments essentiels comme les lits et les canapés seront débloqués dès le départ, mais des meubles plus somptueux nécessiteront des ressources supplémentaires pour être fabriqués. De plus, d’autres décorations devront être débloquées en complétant des missions ou des Projets de Recherche.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

En plus des meubles, il est également possible de remplir sa maison avec des fonctionnalités utiles comme les Stations de Recherche et les Tableaux d’Offres d’Emploi, ce qui offre un endroit pratique pour accéder à tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Les objets peuvent être déplacés librement tant qu’il y a suffisamment d’espace pour les accueillir et qu’ils ne sont pas en conflit avec les meubles existants.

Au fil de vos pérégrinations dans Starfield, vous pouvez tomber sur un objet que vous voudrez utiliser dans votre maison qui n’apparaîtra pas dans le menu Modifier. Heureusement, vous pouvez quand même le placer dans votre maison en suivant quelques étapes supplémentaires.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Voici la marche à suivre :