Combien de personnes jouent à Starfield ? Nombre de joueurs en 2023

Vous vous demandez combien de personnes jouent à Starfield en ce moment ? Découvrez alors les chiffres les plus récents, afin que vous puissiez voir comment le RPG spatial de Bethesda se compare aux autres jeux populaires du moment.

Starfield s’est sans surprise rapidement hissé parmi les jeux les plus populaires sur Steam et Xbox. Dès la semaine de son lancement, il a surpassé des titres comme Baldur’s Gate 3 pour devenir le jeu le plus joué sur la plateforme.

Ce RPG de science-fiction était l’une des sorties les plus attendues de cette année, et jusqu’à présent, le jeu a été à la hauteur des attentes. En effet, les joueurs n’hésitent pas à vanter ses incroyables planètes à multi-biomes et son unique New Game Plus.

Disponible à la fois sur Xbox et PC, beaucoup se demandent combien de personnes jouent actuellement à Starfield. Voici la réponse.

Le nombre de joueurs de Starfield

Selon SteamDB, Starfield compte actuellement 282 994 joueurs sur la version PC du jeu, ce qui est actuellement le record absolu du jeu.

Pour avoir une meilleure idée de la popularité de Starfield sur toutes les plateformes, les chiffres officiels de Bethesda confirment plus de 6 millions de joueurs au total. C’est un record pour tout lancement Bethesda, dépassant Skyrim, Fallout 4 et Fallout 76.

Même s’il n’a pas encore réussi à battre la barre du million de joueurs simultanés de Baldur’s Gate 3, Starfield affiche des chiffres incroyablement impressionnants. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on considère que la statistique de SteamDB n’inclut pas les joueurs sur Xbox ou via l’application Xbox.

Comme tous les jeux, le nombre de joueurs de Starfield va probablement diminuer avec le temps mais pour le moment, le jeu trône fièrement dans le top 10 des jeux les plus joués sur Steam, devant GTA et Call of Duty.