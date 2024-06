Pourquoi mon code Blox Fruits ne fonctionne pas ?

GAMER ROBOT INC.

Les codes dans Blox Fruits offrent de nombreux objets utiles comme de l’argent gratuit, des boosts d’EXP, des réinitialisations de statistiques, et plus encore. Comme il s’agit d’un jeu vaste avec d’innombrables quêtes et boss, utiliser des codes est nécessaire pour progresser rapidement.

Sans codes, vous devrez passer de nombreuses heures à grind et à farmer des ennemis pour devenir le meilleur pirate ou marine du jeu. Les codes de récompense Roblox peuvent considérablement réduire ce temps.

Mais que faire lorsque les codes ne fonctionnent pas ? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce problème.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

GAMER ROBOT INC. Utilisez les codes actifs pour obtenir de superbes récompenses.

Pourquoi un code ne fonctionne pas dans Blox Fruits ?

Il y a deux principales raisons pour lesquelles un code Blox Fruits peut ne pas fonctionner pour vous : il peut être expiré ou mal saisi.

Code expiré

Comme beaucoup d’autres jeux Roblox, les codes Blox Fruits ont des dates d’expiration. Les développeurs publient souvent ces codes pour marquer des jalons, accompagner des événements en jeu, ou promouvoir des personnes.

Les codes de jalon expirent généralement lorsque le jeu atteint un autre jalon. Les codes d’événement expirent une fois l’événement terminé. De même, les codes de promotion expirent lorsque les développeurs les considèrent obsolètes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans tous les cas, si vous entrez ces codes, vous ne recevrez aucune récompense gratuite. Pour éviter cela, il est préférable de mettre en favori une page de codes qui sépare régulièrement les codes actifs et expirés.

Code incorrect

Les codes dans les jeux Roblox sont souvent sensibles. Cela signifie que même si vous entrez une lettre en majuscule ou minuscule de manière incorrecte, le code ne fonctionnera pas. Il est donc préférable de copier et coller le code dans la case prévue à cet effet.

Assurez-vous de ne laisser aucun espace après les codes. Même un seul espace en trop rendra le code invalide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les récompenses des codes Blox Fruits sont utiles de nombreuses façons. Par exemple, si vous voulez obtenir plus d’énergie, vous pouvez utiliser des codes de réinitialisation des statistiques pour réajuster les points de statistiques. De même, vous pouvez utiliser les boosts d’EXP pour gagner plus d’expérience et atteindre de nouvelles mers.