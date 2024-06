IKEA s’installe dans Roblox avec des vrais employés et ça paye plutôt bien

IKEA a annoncé l’ouverture d’un magasin sur Roblox, offrant une véritable rémunération aux joueurs et mettant en place un processus d’entretien formel pour déterminer les meilleurs candidats pour chaque poste.

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise tente de créer une expérience de shopping virtuel. Roblox est déjà utilisé comme marché par des entreprises comme Walmart, qui permettent aux utilisateurs d’acheter des articles en jeu et de les faire livrer directement.

Cependant, IKEA va plus loin en offrant des rôles rémunérés pour les travailleurs dans leur magasin Roblox. Si les tâches que les joueurs devront effectuer pour être payés ne sont pas encore précises, des descriptions vagues laissent entendent ce qu’un employé ferait dans un vrai magasin IKEA.

“Le magasin virtuel donnera aux gens la chance de s’immerger dans le monde du travail d’IKEA. Avec un nombre limité de rôles de collègues virtuels rémunérés disponibles dans le jeu“, indique le communiqué de presse d’IKEA.

L’entreprise affirme qu’il y aura 10 postes à pourvoir dans leur magasin Roblox, et que les personnes qui y travailleront pourront être promues à d’autres rôles ou changer de département “comme dans le monde réel“.

Voici une citation du responsable culturel d’IKEA au Royaume-Uni et en Irlande sur les raisons pour lesquelles l’entreprise tente cette expérience :

“Nous sommes ravis d’être la première marque à lancer un travail rémunéré sur Roblox pour montrer comment nous envisageons les carrières de manière différente, en donnant vie à notre philosophie unique des carrières.

Chez IKEA, il n’y a pas de parcours prédéfini pour la progression de carrière. Nos collaborateurs peuvent changer de rôle, de département, et évoluer dans n’importe quelle direction qu’ils choisissent, à la fois dans le jeu et dans le monde réel. Il y a de nombreuses façons d’apprendre et de grandir chez IKEA, et c’est ce qu’IKEA sur Roblox représente.“

Encore une fois, les compétences que ce travail exige ne sont pas encore très claires, et les questions de leur formulaire de candidature n’aident pas beaucoup. À part des informations de base sur vous-même, il n’y a que trois questions qui sont les suivantes :

“Que pensez-vous de l’idée de devenir des pixels ?“

“Si vous étiez un meuble IKEA pixelisé, lequel seriez-vous et pourquoi ?“

“Que feriez-vous si nous manquions de hot-dogs pixelisés dans notre bistro ?“

Les employés gagneront au minimum 16,81 dollars de l’heure, soit le même salaire qu’un travailleur IKEA à Londres. Compte tenu de la nature du travail, c’est un argument de vente assez fort, et c’est probablement la raison pour laquelle ils ne prennent que 10 candidats.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 juin 2024, avec l’ouverture du magasin IKEA sur Roblox prévue pour le 24 juin 2024.

