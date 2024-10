Red Dead Redemption arrive sur PC et les fans attendent déjà avec impatience les mods

Le 8 octobre, Rockstar a confirmé que le premier Red Dead Redemption va enfin arriver sur PC ce mois-ci, et les fans sont déjà impatients à l’idée des mods qui pourraient améliorer l’expérience de jeu.

Cette annonce survient après une fuite datant de mai dernier montrant des modifications sur le site de Rockstar, laissant présager cette réédition. Les spéculations se sont ensuite confirmées, pour le plus grand plaisir de la communauté.

Dans l’annonce faite sur X/Twitter, Rockstar a précisé que la version PC proposera une “série de fonctionnalités spécifiques au PC, dont la résolution native en 4K“, ainsi que le support des écrans Ultrawide et Super Ultrawide. Cependant, les réponses des fans ont rapidement mis de côté ces améliorations au profit des ajouts potentiels des mods tiers.

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur enthousiasme à propos de la possibilité de transférer les textures créées par des fans de Red Dead Redemption 2 vers son prédécesseur.

“Je pense que le modding sera vraiment l’élément central ici“, a commenté un utilisateur, ajoutant : “Surtout que les moddeurs ont déjà une tonne de textures qu’ils peuvent importer de RDR2 vers RDR1.” Un autre a renchéri : “J’espère que quelqu’un va créer un mod HD pour améliorer les textures du jeu.“

Sur X, certains utilisateurs ont prédit que la communauté de modding de Grand Theft Auto ne perdrait pas de temps pour introduire des transports modernes dans l’univers de l’Ouest américain.

Ces anachronismes historiques étaient, en réalité, inévitables. Red Dead Redemption 2 avait déjà reçu un traitement similaire en janvier dernier, lorsqu’un talentueux moddeur avait réussi à intégrer des voitures d’époque dans l’histoire d’Arthur Morgan, tout en respectant en partie la période du jeu.

En plus du jeu de base, la version PC de Red Dead Redemption inclura également Undead Nightmare, une extension standalone sortie initialement en 2010. Cette extension propose une histoire non canonique avec des zombies, pour le plus grand plaisir des amateurs d’horreur.

L’article continue après la publicité

Red Dead Redemption sortira sur PC le 29 octobre. Les propriétaires de consoles peuvent déjà acheter et télécharger la version non améliorée sur PlayStation 4, Xbox et Nintendo Switch.