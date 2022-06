Rainbow Six Siege Saison 2 Année 7 – Opération Vector Glare : Nouvel agent, carte Close Quarter…

Ubisoft a dévoilé les détails d’Opération Vector Glare, la Saison 2 de l’Année 7 de Rainbow Six Siege. Au programme, un nouvel agent, une nouvelle carte et l’arrivée d’outils d’entraînements.

L’Opération Vector Glare arrive à grande vitesse sur Rainbow Six Siege. À l’occasion du début de la Saison 2, de nombreuses nouveautés sont au programme, sous la forme de nouveau contenu mais aussi de modifications de systèmes existants.

On vous emmène à la découverte de cette Saison 2 et de son lot astronomique de changements !

Sommaire

Date de sortie de la Saison 3 Opération Vector Glare

Avant de se pencher sur le contenu de l’Opération Vector Glare, jetons un coup d’œil au calendrier. La Saison 3 est disponible depuis le 14 juin sur toutes les plateformes, apportant avec elle de très nombreuses nouveautés. Comme toujours, des mises à jour supplémentaires seront déployées au cours de la Saison.

Sens : le nouvel agent de Rainbow Six Siege

À l’occasion du début de l’Opération Vector Glare, c’est un nouvel agent tout droit venu de Belgique qui rejoint le roster déjà bien fourni de Rainbow Six Siege.

Sens est un assaillant non binaire, dont le gameplay s’annonce déjà comme hautement stratégique. En effet, son gadget Système de Projection R.O.U lui permet de déployer de larges écrans de projection bloquant tous les projectiles.

Avec une santé élevée et une vitesse faible, Sens est un agent polyvalent qui ouvrira de nouvelles possibilités stratégiques au côté des assaillants.

La nouvelle carte Close Quarter

Pour la première fois, une carte de Rainbow Six sera réservée au mode Match à mort en équipe. Close Quarter promet d’apporter un vent de fraîcheur à ce mode de jeu en incitant les joueurs à se déplacer en permanence plutôt qu’à construire une solide ligne de défense.

Des lignes de vues punitives et des parties au rythme endiablé : voilà ce qui vous attend lors de votre découverte de la nouvelle carte Close Quarter.

Beaucoup de joueurs l’attendait, et le voilà enfin : le stand de tir débarque sur Rainbow Six Siege ! Dans ce mode d’entraînement, les joueurs sont libres de tester le dégâts des armes, et d’adapter leurs accessoires jusqu’à trouver le build parfait.

Le Stand de Tir est enfin là ! 🎯 1️⃣ Testez toutes les armes

2️⃣ Analysez le recul et les dégâts

3️⃣ Jouez avec n’importe quel agent, même ceux que vous n’avez pas débloqué pic.twitter.com/w0uYebFEdp — Rainbow Six Siege FR (@Rainbow6FR) May 22, 2022

Les nouveaux joueurs seront aussi ravis de découvrir le Guide de l’agent : une base de donnée complète de chaque agent, avec les détails e chaque capacité et gadget mais aussi des conseils avancés pour appréhender au mieux les différents agents.

Système de réputation

Le tir allié est une mécanique très intéressante, mais qui peut rapidement s’avérer problématique lorsqu’un joueur décide de ruiner l’expérience de jeu de ses coéquipiers.

Avec la Saison 2, Ubisoft met en place la première phase de son système de réputation. Dorénavant, les joueurs qui abusent du tir allié recevront des avertissement, puis s’infligeront des dégâts à eux-mêmes.

Des mises à jour ultérieures viseront également à régler les problèmes d’annulation de match.

Encore plus de contenu à venir

De nombreux autres changements sont prévus pour l’Opération Vector Galre de Rainbow Six, et seront implémentés tout au long de la Saison 2 :

Une mise à jour de la narration, regroupant les agents au sein d’organisations

Des meilleures options de confidentialité

Un troisième emplacement d’armes secondaires pour certains agents

La possibilité de régler l’intensité des tremblements de l’écran

Des packs de skin Yakuza en association avec SEGA

Un système de parrainage : invitez jusqu’à 4 joueurs qui n’ont pas joué pendant l’Année 7 et jouez 5 matchs ensemble pour débloquer de grosses récompenses

Pour encore plus d’informations sur cette deuxième Saison de la septième année de Rainbow Six Siege, rendez-vous sur le site officiel d’Ubisoft.