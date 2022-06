Rainbow Six Major Berlin : comment suivre la compétition, calendrier, équipes et plus

more

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des équipes qualifiées pour le Major 2022 de Rainbow Six Siege.

L’un des processus de qualification de la région a été modifié depuis le Charlotte Major. Au lieu d’organiser des éliminatoires communs pour l’APAC afin de déterminer les quatre places de la région, l’APAC Nord et l’APAC Sud se verront attribuer deux places chacune après la mise en place des éliminatoires combinés pour la phase 2.

16 équipes du monde entier se qualifieront pour le Major de Berlin 2022. Chaque région du monde, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et APAC, obtiendra quatre places chacune.

A la fin de tout cela, un nouveau champion sera couronné, et assurera sa place au Six Invitational 2023 grâce à des points de qualification clés. Nous vous tiendrons informés du programme complet dès qu’Ubisoft le rendra public.

Le Major de Berlin aura lieu du 15 août 2022 au 21 août 2022. Et, comme son nom l’indique, il se deroulera à Berlin, en Allemagne, avec un public en direct au Theater am Potsdamer Platz pour les éliminatoires.

Le Rainbow Six Major de Berlin 2022 sera diffusé, comme tous les événements esports de Rainbow Six Siege, sur la chaîne officielle Rainbow6FR , que nous avons intégrée ci-dessous pour votre confort. N’oubliez pas de consulter le stream Bravo si le match que vous souhaitez regarder n’est pas diffusé sur la chaîne principale.

Après que le Charlotte Major ait été perturbé par des problèmes de visa qui ont empêché certaines équipes de participer, on espère que le Six Major de Berlin se déroulera dans de meilleures conditions.

L’Allemagne accueille son premier Six Major en 2022 : 16 des meilleures équipes de Siege du monde entier descendent à Berlin pour le deuxième grand tournoi international de la saison.

Le Rainbow Six Major de Berlin arrive à grands pas : 16 des meilleures équipes de Rainbow Six Siege du monde se disputeront le titre en Allemagne.

