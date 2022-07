Comment obtenir du contenu gratuit sur Rainbow Six Siege – Mars

Si vous souhaitez étoffer votre collection sur Rainbow Six Siege, sachez que tous les mois il est possible de récupérer gratuitement différents éléments cosmétiques grâce à Prime Gaming. Voici comment en profiter !

Alors que l’univers de Tom Clancy est en pleine extension avec non pas une, mais deux nouvelles franchises Rainbow Six : Extraction et XDefiant, Rainbow Six : Siege reste la référence.

Le titre à succès a soufflé cette année sa septième bougie, et de nombreuses récompenses ont été offertes pour l’occasion.

Cerise sur le gâteau, pour proposer davantage de récompenses, Ubisoft s’est associé à Prime Gaming. Désormais les joueurs vont avoir tous les mois la possibilité de récupérer du contenu gratuit. Voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter.

Comment lier ses comptes Twitch et Ubisoft et réclamer le butin ?

Si vous n’en avez pas déjà un, il vous faut tout d’abord un abonnement Amazon Prime

Rendez-vous sur le site Prime Gaming x Ubisoft

Il vous faudra ensuite vous connecter grâce à vos identifiants Amazon et Ubisoft

Rendez-vous dans la partie Rainbow Six Siege de Prime Gaming, ici

Vous devriez maintenant pouvoir réclamer votre récompense

Comment obtenir gratuitement Prime Gaming ?

Pour ceux qui ne sont pas déjà membres du service Prime Gaming, il est également possible d’obtenir les récompenses en profitant de l’essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Pour les étudiants, la période d’essai gratuit est de 90 jours.

Par contre, n’oubliez pas d’annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai sinon vous serez débités. Ce serait dommage !

Récompenses Rainbow Six Siege – mars 2022

Time has come! @lllSH1NOlll‘s Yokai Bundle for Echo is now available 🐦 Redeem yours with Prime 👉 https://t.co/cHCgZnu9cC pic.twitter.com/nDDijta6Et — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) March 23, 2022

La récompense proposée pour le mois de mars 2022 dans Rainbow Six Siege est le pack d’agent pour Echo.