Zygarde 100% : L’exploit impressionnant d’un dresseur de Pokémon Go

Niantic / The Pokémon Company

Un joueur intrépide de Pokémon Go a accompli une tâche que beaucoup pensaient impossible. Il est devenu le premier joueur à se donner à fond pour obtenir un Zygarde Forme Parfaite à 100%.

Pokémon Go et le farming (le fait de jouer de manière répétitive pour obtenir des ressources) sont presque synonymes l’un de l’autre. Que ce soit passer des heures à capturer des Pokémon ou à tenir une Arène, les joueurs sont prêts et disposés à faire l’effort nécessaire.

L’introduction de la mission d’Étude de terrain “De A à Zygarde” a introduit un nouveau jalon à atteindre dans Pokémon Go. Malheureusement, sa dépendance envers la mécanique souvent décriée des “Routes” a frustré les joueurs depuis le début.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le premier Zygarde forme Parfait à 100% dans Pokémon Go

Un joueur patient de Pokémon Go n’a pas permis que le grind le décourage et a maintenant le prix ultime pour le prouver. L’utilisateur Twitter sensray est la première personne à publier une preuve qu’il a obtenu un Zygarde à 100% dans Pokémon Go.

Pourquoi la réalisation est-elle si monumentale, pourriez-vous demander. Zygarde est un Pokémon avec de nombreuses formes et pour le faire ‘évoluer’ d’une forme à une autre, vous devez collecter des Cellules de Zygarde.

Obtenir des Cellules de Zygarde est un défi car elles ne peuvent être collectées que sur les Routes de Pokémon Go, qui sont rares dans de nombreux endroits à travers le monde. Pour compliquer encore les choses, vous ne pouvez acquérir que 3 Cellules de Zygarde par jour dans Pokémon Go.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Atteindre un Zygarde Forme Parfaite nécessite 250 Cellules de Zygarde. Cela signifie que sensray a mis un minimum de 84 jours de travail acharné pour accomplir cette tâche monumentale.

Son post est inondé de commentaires de félicitations d’utilisateurs Twitter du monde entier. Les autres membres de la communauté Pokémon Go sont ébahis par la réalisation, qualifiant la tâche d'”impossible”.

Obtenir un Zygarde à 100% est une démonstration de force massive et sensray a certainement gagné sa place au Panthéon de Pokémon Go. Sa détermination a incité d’autres joueurs à accomplir l’objectif eux-mêmes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous avez 84 jours de libre et une attitude positive, nos guides Pokémon Go pourraient vous être utiles dans votre propre quête pour booster votre Zygarde à sa Forme Parfaite.

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain