Pokémon Go vivement critiqué pour son dernier événement en jeu

Le dernier événement d’Étude ponctuelle dans Pokémon Go fait l’objet de critiques de la part des joueurs à l’égard de Niantic pour la mise en avant de la fonctionnalité controversée du jeu, Party Play.

Une des dernières fonctionnalités de Pokémon Go est Party Play, qui ajoute un mode coopératif au jeu en réalité augmentée. Introduit à la mi-octobre 2023, Party Play permet aux joueurs de travailler ensemble pour compléter des défis et obtenir un bonus pendant les Raids.

Pour encourager davantage de joueurs à essayer ce nouveau mode, l’événement actuel de Pokémon Go est Fêtes d’équipe, qui propose une Étude ponctuelle et des récompenses pour des actions telles que faire tourner les PokéStops et gagner des Raids en Équipe.

Cependant, les réactions à l’événement ne sont certainement pas ce que Niantic espérait, de nombreux joueurs étant mécontents tant de l’accent mis sur Fêtes d’équipe que de ses récompenses peu attrayantes.

Les joueurs de Pokémon Go ignorent l’Étude ponctuelle Fêtes d’équipe

Étant donné que Party Play est encore une mécanique relativement nouvelle, il n’est pas surprenant que Niantic veuille la mettre en avant en dehors de la recherche spéciale La belle équipe initiale. Pourtant, ces tâches ont été critiquées pour être le “pire cauchemar d’un introverti” et inaccessibles pour ceux qui n’ont pas d’amis qui jouent à Pokémon Go, un problème que Fêtes d’équipe rencontre également.

Au-delà de cela, Party Play a été globalement critiqué pour ses bugs et ses récompenses décevantes.

Comme l’a partagé l’utilisateur Reddit MHW_Guild_Hunter, ils n’ont fait absolument aucun progrès sur l’événement Fêtes d’équipe!. Au vu des commentaires sur leur publication, ils sont loin d’être les seuls.

“J’espère que quelqu’un chez Niantic fera un graphique pour montrer à un patron combien de personnes n’ont pas joué à cet événement”, a déclaré un commentateur.

“Il n’y a rien d’intéressant dans le Party Play. Vous faites juste le même gameplay que d’habitude, peut-être avec un léger encouragement à utiliser plus de baies, etc.”, a déclaré un autre utilisateur, qui a également qualifié les tâches de l’événement de “déchets”.

D’autres craignent que Fêtes d’équipe soit un signe que davantage de contenu de Pokémon Go sera rendu exclusif aux Équipes, afin d’encourager plus de joueurs à les essayer.

Même ceux qui n’ont rien contre Party Play ont exprimé leur frustration face à l’événement d’Étude ponctuelle. Comme l’a dit un joueur, “Je l’ai terminé, le prix était un Chenipotte avec un chapeau… je me suis senti tellement trompé.” Ce n’est même pas la seule façon d’obtenir le Chenipotte costumé, car il a été disponible dans des événements précédents et peut actuellement être obtenu via des missions d’Étude de terrain également.

Party Play est loin d’être la seule récente addition à Pokémon Go qui a fait l’objet de critiques. Ces derniers mois ont également vu l’introduction des Epreuves de PokéStop et des Routes, toutes également qualifiées de « bâclées » par les fans qui préféreraient que Niantic se concentre sur le peaufinage d’une fonctionnalité plutôt que d’essayer de sortir précipitamment les trois.

