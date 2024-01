Le visage original et effrayant de Léviator au début de Pokémon

Les joueurs de Pokémon défendent le design original terrifiant de Léviator, qui était prévu pour apparaître dans Pokémon Rouge & Bleu avant d’être abandonné.

Au cours des dernières années, la série Pokémon a été entachée par des fuites, avec des copies de développement précoce qui se sont retrouvées en ligne, présentant des designs de Pokémon qui n’étaient jamais censés être vus par le grand public.

Les fuites ont fortement impacté les jeux de la 1ère et 2ème génération, avec des versions précoces de Pokémon Rouge & Vert et Pokémon Or & Argent montrant des visions radicalement différentes de leurs mondes. Les designs de Pokémon inutilisés sont facilement la partie la plus fascinante de ces fuites, offrant un aperçu de ce qui aurait pu être.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelques designs de Pokémon inutilisés ont été révélés en 2018 dans le cadre d’une émission de télévision japonaise. Ceux-ci incluaient des versions non polies de Pokémon familiers comme Arcanin, Lokhlass et Insécateur, ainsi que quelques versions méconnaissables de Pokémon emblématiques.

Les joueurs de Pokémon adorent le design original de Léviator en ver de sable

Un fil sur le Reddit de Pokémon a montré le design original de Léviator (aux côtés d’une reconstitution faite par un fan) d’une époque où il ressemblait plus à une lamproie qu’à un serpent de mer. Bien qu’effrayant, ce design a rapidement trouvé des partisans parmi les fans.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Je m’entraînerais absolument et aimerais cette monstruosité diabolique ! » a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit : « J’adorerais que ce gars revienne, nous avons besoin de plus de Pogey féroces sans yeux. De plus, on ne se trompe jamais avec une bonne vieille bouche de lamproie. »

Bien que certains joueurs aiment ce design, le consensus général est qu’il aurait été trop effrayant pour un jeu pour enfants. Le Léviator original était un peu trop proche d’un boss de JRPG à thème sangsue qu’un Pokémon, ce qui explique probablement pourquoi il a été coupé en premier lieu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela ne veut pas dire que la version existante de Léviator est particulièrement câline ou aimable, mais au moins elle a des yeux. Et bien que le Léviator actuel puisse avoir une grande bouche, il n’a pas un gouffre béant bordé de dents.

Comment Magicarpe allait se transformer en cette version de Léviator reste flou. Il est possible qu’il ait également eu un design différent à un moment donné du développement, mais nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Les fans ne peuvent que spéculer et se demander comment aurait été un monde où Léviator ressemblait à une bête légèrement plus infernale.

L’article continue après la publicité