Une étrange tâche déroute les joueurs de Pokémon Go

Certaines tâches de Pokémon Go sont extrêmement faciles, d’autres sont bien plus complexes et d’autres encore demandent aux joueurs d’effectuer des actions si bizarres qu’elles ne peuvent que dérouter la communauté.

Malgré les récentes controverses, la vie suit son court sur Pokémon Go. Les mises à jour s’enchaînent, introduisant de nouveaux événements, de nouvelles fonctionnalités et plus encore, si bien que les dresseurs du monde entier ont du pain sur la planche.

Cependant, en plus de demander aux joueurs de “capturer 10 Pokémon” ou de “marcher 10 km”, certaines tâches peuvent être un peu plus … étranges. Un dresseur a partagé sa surprise après avoir reçu une tâche extrêmement bizarre à accomplir.

Les joueurs de Pokémon Go tombent des nues face à une tâche des plus atypiques

Sur Reddit, un joueur de Pokémon Go a partagé une capture d’écran d’une tâche qui lui demandait de “Scanner des Petits Enfants”. Il est probable que le jeu demandait au joueur de scanner le PokéStop, qui s’appelle “Petits Enfants”. Naturellement, le joueur a partagé la capture d’écran, en déclarant “Non, je ne pense pas que je vais le faire.”

Sans surprise, sa publication est rapidement devenue virale, de nombreux joueurs s’amusant de la situation ou au contraire partageant leur désarroi.

“Qui voudrait aller en prison pour 10 Poké Balls ?”, a plaisanté un internaute.

Un grand nombre d’internautes ont plaisanté sur de prochaines mises à jour pour jouer à Pokémon Go en prison, avec des récompenses liées à la peine reçue.

D’autres n’y ont vu qu’une bourde supplémentaire de Niantic, qui à leurs yeux, ne fait que prendre les pires décisions possibles depuis le nerf des Passes de Combat à distance.

Quoi qu’il en soit, cette mésaventure du jour a beaucoup fait réagir la communauté, la distrayant ne serait-ce que quelques minutes.