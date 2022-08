Un trailer en demi-teinte pour Pokémon Écarlate et Violet

The Pokémon Company

Alors que la sortie de Pokémon Écarlate et Violet approche à grands pas, The Pokémon Company a dévoilé de précieuses informations sur ses tant attendus prochains opus, à commencer par des Pokémon Légendaires qui serviront de moyens de transport.

À l’occasion du Pokémon Presents du 3 août, The Pokémon Company a continué de lever le voile sur les prochains opus de la franchise qui succéderont à Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Écarlate et Violet.

Pour aider les dresseurs à patienter tant bien que mal jusqu’au 18 novembre, la firme nippone a partagé une courte bande-annonce destinée à présenter la région de Paldea, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, de quoi leur mettre l’eau à la bouche, du moins en théorie.

Sans surprise, à peine sortie, la vidéo faisait déjà beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux. À l’heure où sont écrites ces lignes, le hashtag “Pokemon Presents” compte plus de 26 000 tweets tandis que “Pokémon Scarlet Violet” en compte plus de 56 000.

Des nouvelles encourageantes pour Pokémon Écarlate et Violet …

Alors que le monde ouvert promis dans Pokémon Écarlate et Violet est attendu de pied ferme par les fans de la licence, la bande-annonce est plutôt encourageante. La région de Paldea semble tenir ses promesses et les développeurs ont même pensé à un moyen de transport des plus atypiques pour la traverser facilement de long en large, des Pokémon légendaires.

En effet, avec ce nouveau trailer les joueurs ont pu faire connaissance avec Koraidon et Miraidon, des Pokémon légendaires qui peuvent se transformer en scooter, en bateau ainsi qu’en avion. Si dans Légendes Pokémon : Arceus il était déjà possible de se servir de montures pour découvrir la région, là les développeurs ont décidé de pousser les choses encore plus loin.

Grâce à ces nouvelles images les internautes ont également pu découvrir de nouveaux personnages, Pokémon, des arènes non chronologiques, ainsi que la nouvelle mécanique d’évolution qui sera à l’honneur dans Écarlate et Violet, la Téracristallisation.

The Pokémon Company Qui dit nouvel opus, dit forcément nouvelles mécaniques !

… ternies par des graphismes qui ne semblent pas être à la hauteur de ce projet ambitieux et des décisions discutables

Si les internautes pour la plupart ont vu d’un bon œil ces multiples nouveautés qui promettent une expérience d’un nouveau genre, les graphismes présentés dans la bande-annonce sont loin d’avoir séduit les foules.

Lors de la diffusion de la précédente bande-annonce, de nombreux internautes avaient partagé leurs inquiétudes quant à la qualité des graphismes présentés, doutant de la capacité de la Switch à rendre hommage à ce monde ouvert.

Alors que cette inquiétude planait toujours sur la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, cette nouvelle bande-annonce est venue ajouter de l’huile sur le feu. Bien sûr c’est loin d’être le seul élément du trailer qui a fait réagir les internautes.

Si de nombreux joueurs en devenir se sont dits impatients de tester ces “nouveaux véhicules”, ils sont néanmoins loin d’avoir fait l’unanimité pour autant.

Alors que ces images n’ont pas conquis l’intégralité de la communauté Pokémon, reste à voir l’accueil qui sera réservé à Écarlate et Violet le 18 novembre.