Un teaser de Pokémon Écarlate & Violet donne un aperçu de la forêt de Paldea

Alors que la sortie de Pokémon Écarlate et Violet approche à grands pas, le compte officiel de la franchise a partagé sur Twitter un énigmatique aperçu de la forêt de Paldea.

À mesure que le lancement de Pokémon Écarlate et Violet se rapproche, de plus en plus d’informations remontent à la surface, permettant aux dresseurs d’avoir un aperçu de plus en plus net de ce qui les attend.

Il a d’ores et déjà été confirmé que les joueurs vont enfin avoir droit à un véritable monde ouvert, un changement qui sera des plus appréciés après les pseudo-mondes ouverts d’Épée et Bouclier ou encore d’Arceus. Cependant, malgré les multiples trailers qui ont été partagées au cours des derniers mois, le voile n’a pas vraiment encore été levé sur les différentes zones de la carte.

Heureusement, la situation a commencé à évoluer avec le partage d’une série d’images sur les réseaux sociaux montrant des éléments bien précis du décor. Ni une ni deux les joueurs ont commencé à spéculer sur les nouvelles zones dont étaient tirées ces mystérieuses images.

La région de Paldea de Pokémon Écarlate & Violet serait basée sur un lieu réel ?

Aux yeux de nombreux internautes, le doute n’est pas permis, cette nouvelle région serait basée sur l’Espagne. En effet, selon le consensus les peintures sur les arbres et les rochers qu’on peut voir sur les images feraient référence à la forêt d’Oma, un espace, conçu par le peintre et sculpteur Agustin Ibarrola, où l’art se mélange à la nature.

D’autres internautes ont suggéré que les différentes peintures pourraient être des marques laissées par un nouveau Pokémon de la région qui n’a pas encore été présenté.

Il va malheureusement falloir patienter encore un peu avant de découvrir le fin mot de l’histoire. Pour rappel, la sortie de Pokémon Écarlate et Violet est prévue pour le 18 novembre 2022.