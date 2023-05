Un quartier de Las Vegas donne des noms de Pokémon à ses rues

The Pokemon Company

À la surprise générale, une cheffe de chantier s’est amusé à renommer plusieurs rues d’un quartier de Las Vegas avec les noms des Pokémon préférés de son fils.

Depuis de nombreuses années, les fans de Pokémon rivalisent d’ingéniosité pour rendre hommage à la franchise qui a bercé leur enfance. En effet, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram, les fans de la licence ont montré à maintes reprises qu’ils n’étaient jamais à court d’idée pour rendre hommage à leurs Pokémon préférés à travers des créations étonnantes.

Si la plupart sont adorables et peuvent même parfois faire rire, certaines sortent du lot tellement elles sont saisissantes ou inattendues. C’est le cas d’un chef de chantier de Las Vegas qui a décidé de donner de rendre hommage à la franchise avec … des noms de rues.

La cheffe de chantier de Harmony Homes LLC, Andrea Miller, s’est fiée à ses fils pour choisir de nouveaux noms de rues pour un quartier de Las Vegas, donnant une place sur Google Street View à leurs Pokémon préférés.

Un quartier de Las Vegas se voit attribuer des noms de rue comme rue Ronflex

S’adressant à KLAS 9 News NOW au Nevada, Miller a révélé comment elle a trouvé les noms des rues pour le quartier Serenity Place en dehors de Las Vegas. “C’est vraiment, vraiment difficile de nommer les rues dans cette ville”, a déclaré Miller. “Quand j’entends Rondoudou, je ris. Quand vous rentrez du travail et que vous avez passé une mauvaise journée et que vous devez tourner sur la rue Rondoudou, cela vous fera sourire.“

En plus d’emprunter le nom de Rondoudou, des Pokémon comme Ronflex, Salamèche et Dracaufeu ont également reçu leurs propres rues. “Les petits enfants et les fans acharnés de Pokémon, ils adorent”, a déclaré Miller.

Auparavant, Harmony Homes avait eu droit à des personnages de la Pat’ Patrouille pour des adresses dans le quartier de Blue Ridge. Blue Ridge a des noms de rue comme “rue Chase” et “Avenue Zuma”.

De plus, Harmony Homes s’est inspiré de la série Yellowstone pour les noms des rues d’un projet à venir appelé Grandview.