Un joueur de Pokémon Go liste les changements controversés de Niantic et le bilan est accablant

La récente publication d’un joueur de Pokémon Go reprenant tous les changements majeurs de gameplay effectué par Niantic au cours de l’année écoulée a mis en émoi la communauté, les dresseurs s’interrogeant sur la direction prise par les développeurs.

Ces derniers mois, Niantic a enchaîné les controverses, mettant plus que jamais à vif les nerfs des joueurs. Alors que le mécontentement de la communauté Pokémon Go ne faisait que prendre de l’ampleur, la récente décision des développeurs d’augmenter le prix des Passes de Raids à distance et d’en limiter l’utilisation n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu.

Furieux face à une telle décision, les joueurs ont multiplié les actions coup de poing, n’hésitant pas à boycotter le jeu mobile et à lancer une pétition. Malheureusement les efforts déployés par la communauté pour contrecarrer le nerf des Raids à distance n’ont pas porté leurs fruits. Le 6 avril, Niantic a déployé comme si de rien été les changements prévus pour Pokémon Go.

Alors que de nombreux joueurs ont fait leurs valises, s’adonnant à d’autres activités, un dresseur a dressé une liste de tous les changements majeurs apportés par Niantic à Pokémon Go au cours de l’année écoulée, afin de mettre les choses en perspective.

La direction prise par Niantic ces derniers mois rend fous les joueurs de Pokémon Go

Une publication sur Reddit intitulée : “Voici les changements de l’année dernière. S’ils les lançaient tous en même temps comme ça, est-ce que ce serait juste une minorité bruyante qui se plaindrait ?”, a vivement fait réagir la communauté.

L’auteur de la publication a joint une image qui ressemble à s’y méprendre à une annonce de mise à jour de Niantic à ceci près que chacune des décisions listées a été déployée dans une mise à jour singulière.

Parmi les changements, on trouve des décisions très controversées comme “Les journées communauté dureront 3 heures au lieu de 6” ou encore “La boîte hebdomadaire à 1 pièce sera supprimée”.

Sans surprise, le fait d’apercevoir toutes ces décisions controversées compilées a mis de l’huile sur le feu. Cette publication a d’ailleurs attiré l’attention des internautes sur des changements qui étaient passés plus ou moins inaperçus. “Je ne savais pas que l’encens ne fonctionnait plus à l’arrêt, mais c’est tout à fait logique maintenant. Ça craint”, a déclaré un internaute.

“Ce visuel montre en fait le niveau d’intelligence de cette société. Ils ajoutent lentement et furtivement de plus en plus d’éléments nuisibles au jeu au fil du temps. Cette récente mise à jour s’est avérée être un signal d’alarme pour nous, les joueurs”, a ajouté un autre internaute.

D’autres internautes ont mis en avant qu’il y avait une leçon apprendre et qu’il fallait rester vigilants : “Les Nerfs et les changements négatifs sont disséminés de telle sorte que lorsqu’ils surviennent, il s’agit toujours d’une minorité qui se plaint et qui peut facilement être laissée de côté. C’est juste une chose à laquelle il faut penser la prochaine fois qu’ils nous infligeront un autre changement “pas si mauvais que ça”.”

Reste à voir si les dresseurs parviendront à renverser la tendance et à se faire entendre de Niantic.