Un joueur de Pokémon Go obtient 85 victoires… en un seul match PvP

Un petit veinard a reçu 85 victoires contre un autre dresseur dans la Ligue de Combat Go de Pokémon Go, grâce à un bug des plus étonnants.

Les activités ne manquent pas sur Pokémon Go. Qu’il s’agisse de partir en chasse de Shiny, de chercher à compléter son Pokédex en ne comptant pas ses heures, ou de vouloir s’illustrer dans l’arène, les dresseurs ont toujours de quoi s’occuper lorsqu’ils s’aventurent sur le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic.

Bien sûr, un certain nombre de dresseurs ont besoin d’un soupçon supplémentaire d’adrénaline dans leur aventure. C’est là que la Ligue de Combat Go entre en scène, les poussant à aligner la meilleure équipe possible pour triompher face à d’autres dresseurs tout aussi chevronnés.

Comme dans tout bon mode en PvP qui se respecte, gravir les échelons dans la Ligue de Combat Go peut s’avérer être très difficile, voire même particulièrement décourageant. D’autant plus quand des bugs s’ajoutent à la liste comme ce fut le cas pour un dresseur, qui, au grand dam de son adversaire, a reçu accidentellement 85 victoires gratuites.

Un bug dans Pokémon Go offre des victoires faciles en Ligue de Combat Go

C’est dans une publication sur Reddit, qui met en avant les découvertes et les glitchs rencontrés par les joueurs de Pokémon Go, qu’un dresseur a attiré l’attention de la communauté sur cet étrange bug.

L’auteur de la publication a confié avoir remporté 85 victoires contre le même adversaire, avant d’appuyer ses dires avec une capture d’écran où l’on peut voir un certain nombre de victoires s’enchaîner exactement à la même date et à la même heure contre un joueur nommé “JuanCho2789”.

Il a expliqué que leur combat s’était figé et qu’il avait été bloqué un certain temps avant de voir des notifications de victoires inonder l’application.

Sans surprise ce bug dévastateur a vivement fait réagir les internautes. Immédiatement, les membres de la communauté se sont demandé ce qui avait bien pu se passer. “JuanCho2789 aurait-il 85 défaites ?”, a demandé un internaute inquiet, auquel un autre a répondu : “Eh bien, les 80 prochains matchs seront des victoires très faciles pour lui.”

D’autres ont simplement plaisanté sur la malchance de l’autre dresseur avec des messages tels que “JuanCho en panique” ou “RIP à cette légende”. Quoi qu’il en soit, il semblerait que ce bug n’a pas affecté son rang, mais il a reçu une médaille pour ses victoires.