Cet Ultra-Chimère de Pokémon Go est trop compliqué à capturer

Un des Ultra-Chimères les plus rares de Pokémon Go a frustré les joueurs en raison de son taux de capture défavorable, même avec de nombreux lancers Excellents.

Introduites pour la première fois dans la Génération 7, les Ultra-Chimères sont les véritables aliens du monde Pokémon, possédant une puissance comparable aux Pokémon Légendaires et Mythiques.

Elles ont finalement fait leur apparition dans Pokémon Go lors de l’événement Go Fest 2022, qui a vu plusieurs Ultra-Chimères disponibles via des Raids 5 étoiles et des quêtes d’Étude Spéciale.

Bien qu’étant très convoitées, les Ultra-Chimères sont réputées pour être difficiles à capturer, leurs taux de capture étant parmi les plus bas de tous les Pokémon, comme l’a découvert un dresseur à ses dépens.

Ultra-Chimère introuvable laisse un dresseur de Pokémon Go les mains vides

En perdant la tête en essayant de capturer un Câblifère, un joueur de Pokémon Go a posté sur Reddit révélant sa malchance en essayant de capturer le Pokémon Lumineux qui a un taux de capture de base de seulement 2,50 %.

Le post intitulé, “14 lancers excellents de suite. Et il s’est enfui !” montre l’échec de la tentative de capture de ce dresseur, qui ajoute, “J’ai oublié de mentionner qu’il y avait aussi 14 baies Framby dorées,” soulignant à quel point Câblifère est difficile à capturer.

Partageant une histoire similaire, un dresseur a commenté, “Pareil ici, j’avais un 2239 qui s’avère être un 15/15/13, et je l’ai perdu après 15 lancers excellents avec des baies Framby g. 5 raids à distance (vive le verrouillage régional !) et le meilleur s’est enfui malgré les plus petits lancers excellents.”

D’autres ont sympathisé avec la malchance du posteur original, répondant, “Va acheter un billet de loterie. Tu viens de perdre à la loterie RNG, ta chance ne peut pas être pire !” et simplement “C’est n’importe quoi.”

Certains dresseurs ont essayé de rester optimistes et les ont encouragés à rester positifs, “Enfin un post qui se plaint à juste titre de sa fuite. Désolé que cela se soit produit. Bonne chance pour le prochain. Espérons que tu l’attrapes !”

En dehors des raids à distance, la plupart des joueurs de Pokémon Go n’auront jamais l’occasion de capturer Câblifère, car il est exclusif à l’Asie. Son statut d’exclusivité régionale et son faible taux de capture font de ce type Électrique l’un des Pokémon les plus rares du jeu AR de Niantic.