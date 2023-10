Triche ou astuce ? Le crochet, nouvelle méthode d’éclosion dans Pokémon Go

Les joueurs ont trouvé une manière inventive de faire éclore des œufs dans Pokémon Go sans marcher en crochetant tout en portant une Apple Watch pour tromper le compteur de pas du jeu.

Habituellement, les joueurs de Pokémon Go doivent marcher pour faire éclore les œufs qu’ils trouvent dans le jeu, mais les fans ont découvert une méthode plus facile pour y parvenir, avec l’aide d’une montre connectée et de solides compétences en crochet, car le jeu ne peut pas distinguer les différentes formes de mouvement.

Dans les jeux Pokémon principaux, vous faites éclore des œufs en marchant à travers le monde extérieur. Ce mécanisme a été adapté à Pokémon Go, car vous devez marcher dans la vie réelle pour faire apparaître de nouveaux Pokémon à partir des œufs. Pour cette raison, les œufs sont classés selon différentes catégories de distance (2km, 7km, etc), et le Pokémon éclos lorsque la distance requise a été parcourue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Compréhensiblement, le processus d’éclosion des œufs dans Pokémon Go a agacé les fans qui veulent accélérer le processus, surtout s’ils ont un travail de bureau ou d’autres engagements qui les empêchent de marcher. Il y a aussi des événements à durée limitée pour les œufs dans Pokémon Go, ce qui réduit la fenêtre disponible pour faire éclore certains Pokémon.

Les joueurs de Pokémon Go peuvent faire éclore des œufs avec l’aide du crochet et d’une Apple Watch

Il s’avère qu’il existe une méthode plus simple pour faire éclore des œufs dans Pokémon Go, qui peut également vous fournir des pulls et autres vêtements variés. Les fans sur la page Reddit officielle de Pokémon Go ont découvert que vous pouvez contourner le mécanisme de marche avec l’aide de quelques crochets.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ce faire, les joueurs ont connecté Pokémon Go à leur Apple Watch, qui compte leurs pas. Si vous portez l’Apple Watch tout en crochetant, l’appareil interprète le mouvement comme de la marche. Cela signifie qu’une bonne session de confection de bonnets peut faire éclore les œufs de Pokémon très rapidement, tout cela confortablement assis sur une chaise.

Cette méthode d’éclosion d’œufs est limitée aux personnes ayant un passe-temps spécifique, mais des dispositifs podomètres similaires peuvent être facilement trompés, car ils ont du mal à distinguer les types de mouvements. Une personne ayant une profession nécessitant l’utilisation fréquente de leurs mains pourrait obtenir des résultats similaires, leur permettant de faire éclore des œufs dans Pokémon Go lors d’un travail actif.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La méthode de crochet pour faire éclore des œufs est techniquement un moyen de tromper le système, mais ce n’est pas différent de lorsque les gens secouaient leur Nintendo 3DS pour obtenir des Play Coins. Les joueurs n’ont pas toujours le temps ou l’énergie de s’engager avec les mécaniques d’exercice dans certains titres, donc une solution de contournement est nécessaire s’ils veulent récolter les avantages sans l’effort physique.