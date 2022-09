Pokémon Écarlate et Violet dévoile des Pokémon Dominants et la Team Star

Un nouveau trailer de Pokémon Écarlate et Violet a révélé de nombreuses informations sur l’histoire, les mécaniques et les nouveaux Pokémon de la Génération 9.

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet approche à grands pas, et les dresseurs du monde entier attendent avec impatience de découvrir la région de Paldea à partir du 18 novembre 2022.

Dans un trailer publié le 7 septembre, The Pokémon Company a dévoilé de nombreuses informations sur l’histoire, le gameplay et les nouveaux Pokémon de cette aventure tant attendue.

Trois nouveaux Pokémon dévoilés : Craparoi, Carmadura et Malvalame

Le nouveau trailer a mis en lumière trois nouveaux Pokémon de la Génération 9.

Le premier est Craparoi, un Pokémon de type Roche qui a l’allure d’un gros crabe muni de quelques touffes de fourrure.

“Les pinces de Craparoi serrent très fermement ses proies et les empêchent de s’échapper. Craparoi se sert d’une pince pour maintenir son adversaire en place, et de l’autre pour rompre sa garde et l’attaquer là où il est le plus vulnérable. Lorsqu’un Craparoi perd une pince en combat ou ailleurs, elle repousse après un certain temps. Dans certaines zones de Paldea, les pinces de Craparoi sont un ingrédient de cuisine très apprécié.”

The Pokemon Company

Le deuxième est Carmadura, l’un des deux nouveaux Pokémon Guerrier d’Écarlate et Violet. Ce dernier est de type Feu-Psy.

“Carmadura a hérité de l’armure d’une illustre âme guerrière. C’est dans cette armure qu’il puise l’énergie de ses capacités de type Psy. Le pouvoir Psy de cette armure lui permet aussi de contrôler l’énergie de type Feu qui l’anime et de déclencher des attaques.”

The Pokemon Company

Enfin, on a pu découvrir le second chevalier Malvalame, qui dispose des types Feu/Spectre.

“Malvalame est doté d’une vieille armure imprégnée de rancœur et manie des lames pétries d’énergie de type Feu et de type Spectre. En combat, ces lames se transforment en épées magistrales qui accroissent la puissance de Malvalame. Quand elles frappent, ces épées causent des entailles d’où jaillit l’énergie vitale.”

The Pokemon Company

Avec Craparoi, Carmadura et Malvalame, la liste des Pokémon confirmés dans Pokémon Écarlate et Violet s’étoffe encore un peu plus !

L’histoire de Pokémon Écarlate et Violet se précise

Les précédents trailers du jeu évoquaient déjà une histoire proposant aux joueurs trois voies possible. On en sait dorénavant un peu plus sur cette narration totalement inédite dans l’univers Pokémon.

La première bribe d’histoire révélée semble concerner un groupe d’étudiants rebelles nommés Team Star, qui semblent s’imposer comme le groupe criminel phare de Pokémon Écarlate et Violet. L’identité de l’un des leaders de la Team Star a d’ores et déjà été révélé : Meloco, la bosse de l’équipe feu de la Team Star.

The Pokemon Company Pyromane et fan de gros engins, Meloco sera l’une des boss de la Team Star

Les dresseurs pourront choisir une toute autre voie avec “Un parfum de Légende”. Cet arc narratif se concentre sur l’exploration et la recherche d’une mystérieuse Épice Secrète.

Enfin, les joueurs les plus nostalgiques pourront emprunter la voie du Maître. Cette dernière reprend le schéma classique d’un jeu Pokémon, en vous donnant le défi de vaincre tous les maîtres d’arènes et la Ligue Pokémon.

Combattez les Pokémon Dominants

Le trailer laisse entrevoir ce qui pourrait bien être une nouvelle “catégorie” de monstres : les Pokémon Dominants. En effet, la vidéo présente la rencontre d’un dresseur avec un Craparoi Dominant, à la taille largement supérieure à la normale.

Cela n’est pas sans rappeler les Pokémon Barons de Légendes Pokémon : Arceus. Néanmoins, on sait encore bien peu de choses des Pokémon Dominants, et il serait bien peu judicieux de s’aventurer dans des comparaisons poussées.